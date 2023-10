Matthew Perry ‘Nunca estive tão feliz’ antes da morte súbita

Fontes em contato diário com a falecida estrela de “Friends” disseram ao TMZ… Matthew “nunca esteve tão feliz” e tinha acabado de se mudar para sua nova casa há 3 semanas e estava adorando as novas instalações.

Some tudo isso e faz sentido por que aqueles ao redor de Matthew estão tão chocados com sua morte repentina no sábado… como relatamos pela primeira vez, ele estava encontrado sem resposta em sua jacuzzi depois de jogar 2 horas de pickleball no Riviera, perto de sua casa em Pacific Palisades.