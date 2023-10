Matthew Perry tinha antidepressivos e ansiolíticos em casa quando morreu, mas nenhuma droga ilícita foi encontrada

Mateus Perry tinha drogas em sua casa quando morreu, pois a polícia de Los Angeles encontrou antidepressivos e ansiolíticos em sua propriedade em Pacific Palisades, mas não encontrou nenhuma droga ilegal.

No local foram encontrados medicamentos para DPOC, principalmente para pessoas que procuravam tratamento para enfisema ou bronquite crônica, segundo o TMZ.

O ator de Friends, que interpretou Chandler Bing, havia praticado esportes no sábado, mas foi encontrado morto na Califórnia, aparentemente afogado em sua banheira de hidromassagem depois que uma ‘emergência hídrica’ foi chamada para os socorristas.

Ele não foi levado ao hospital e foi retirado de casa por um legista. Sua causa oficial de morte ainda não foi confirmada. A polícia atualmente não suspeita de crime como fator de sua morte.

A vez que Matthew Perry falou sobre sua batalha contra o vícioRoberto Ortega

Perry estava limpo quando morreu?

O homem de 54 anos teve uma batalha documentada contra o abuso de substâncias, com a situação ficando tão ruim que ele disse não se lembrar de três anos de filmagem Amigos.

Seu vício começou na adolescência e evoluiu para ficar viciado em vodca, Vicodin, OxyContin e Xanaxe o deixou em estado crítico quando seu cólon explodiu em 2018, com os médicos dando-lhe 2% de chance de sobrevivência.

Depois de ficar limpo, ele estabeleceu redes de apoio para outros viciados e defendeu mais ajuda, em vez de processos criminais, para as pessoas que lutam contra as drogas.

Ele teria gasto até US$ 9 milhões de sua fortuna pessoal tentando se livrar enquanto frequentava a reabilitação. Perada disse que chegou a um estado em que estava “no controle do primeiro gole”, mas que o vício do alcoolismo assumiria o controle depois.

“Todos estão em estado de choque total. As pessoas estão chorando ao telefone e lutando para aceitar esta notícia”, um dos Peradaamigos de longa data disseram ao DailyMail.com.

“Não é nenhum segredo que ele lutou contra as drogas e o álcool durante anos, mas a última vez que falei com ele, nas últimas semanas, ele parecia estar em um bom lugar.

“Ele estava otimista e parecia sóbrio e positivo.”