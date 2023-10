Mattress Mack revela por que Astros cancelou seu lance de abertura no último minuto

Jim McIngvalemais conhecido como Colchão Mackcompartilhou um vídeo nas redes sociais no sábado explicando por que o Houston Astros decidiu cancelar seu lance de abertura minutos antes do início do confronto da Rodada Divisional do Jogo 1 contra o Gêmeos de Minnesota no Parque Minute Maid.

Mack, 72 anos, se tornou uma sensação viral no MLB comunidade nos últimos anos devido às suas apostas massivas em times esportivos de Houston. Um patrocinador da liga que compete no ramo de colchões, entretanto, está superando-o.

Colchão Mack carrega US$ 10 milhões em carrinho de mão para jato particular depois

Os Astros teriam abordado Mack na quinta-feira para lhe oferecer a chance de lançar novamente o arremesso de abertura. Pouco antes do jogo a franquia pediu o cancelamento de sua aparição devido a Colchão Firmepatrocinador oficial da MLB, pedindo para não fazer negócios com a competição.

“(Os Astros) ligaram há dois dias dizendo: ‘Você quer lançar o primeiro arremesso no Minute Maid Park?'”, Disse Mack. “Eu disse ‘Bem, é claro (seria) uma grande honra.’ Fiz o primeiro arremesso do jogo 6 do ano passado contra os Phillies. Melhor ainda, ontem Reggie Jacksonque é consultor dos Astros e do Sr. October, um grande amigo meu, me ligou e disse que vou precisar chegar cedo e me aquecer para não bater a bola e passar vergonha, e eu disse: — Boa ideia, Reggie.

“Recebi uma ligação dos Astros há alguns minutos dizendo que Colchão Firme é patrocinador nacional da Liga Principal de Beisebolo que é bom para eles, e eles disseram que não iam me deixar lançar o primeiro arremesso.”

Colchão Mack envia mensagem para Mattress Firm

Mack continuou o vídeo enviando uma mensagem para Colchão Firmedizendo que há negócios suficientes para ambas as lojas de móveis, então cancelar sua aparição é um sinal de fraqueza.

“Minha mensagem para Colchão Firme é que há muitos negócios para todos nós”, disse Mack. “O que precisamos fazer é promover um sono melhor e não atacar nossos concorrentes. Tenho certeza de que minha interminável publicidade vendeu muitos colchões por Colchão Firme e tudo o que tenho a dizer é que vamos todos ser melhores do que isso e Go ‘Stros.

Mack também alegou que Colchão Firme forçou-o a deixar de ser juiz em uma competição K-9 da polícia com sede em Houston.

Apesar dos Astros desperdiçarem o tempo de Mack e fazê-lo passar por bobo, ele ainda mostrou seu apoio ao time de Houston, que mais uma vez busca chegar ao Série Mundial.