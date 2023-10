Mauricio Umansky e Emma Slater, parceira de ‘DWTS’, falam sobre fotos de mãos dadas

Maurício Umansky e seu parceiro de dança ‘Dancing with the Stars’ Emma Slater estão tentando esclarecer a foto deles de mãos dadas … alegando que as pessoas estão exagerando.

Os dois falaram sobre a foto viral nas redes sociais na quinta-feira, fazendo uma pausa nos ensaios de dança para comentar… dizendo que pegaram um pouco de sushi depois do ensaio – após uma “semana emocionante” – e eles estavam conversando do lado de fora depois que ele pegou o de Emma. mão.

Lembre-se, fontes com conhecimento direto nos contaram muito do que MU e ES estão contando aos seus seguidores… mas era uma história Kyle Richards certamente não estava comprando .

Disseram-nos que as fotos do Mauricio e da Emma estavam realmente desrespeitoso para a estrela de ‘Real Housewives’ … e ela deu suas razões para não acreditar em sua história no programa “Watch What Happens Live” de quarta-feira.