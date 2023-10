Mauricio Umansky não está namorando a colega de trabalho Leslie Bega, mas seu pai está

Há um Umansky que agora está namorando uma mulher que trabalha para Maurício do império imobiliário, mas não é ele quem está saindo com ela.

Confira essa foto, do Mauricio e Leslie Bega, que, além de trabalhar na Agência, é atriz. Você vê que ela está com o braço em volta dele. Os pais de Mauricio, que são divorciados, também comem no Il Pastaio em Bev Hills.