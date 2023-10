Mavericks venceu o Spurs e estragou a estreia de Wembanyama: como se saiu o novato?

BSer a primeira escolha geral no draft de qualquer esporte exige muito entusiasmo e responsabilidade. Com certeza NBA jogadores com a honra distinta, ele vem com expectativas altíssimas.

Victor Wembanyama não é exceção a essa regra. Na verdade, ele é sem dúvida o jogador com mais alarde antes de pisar na quadra da NBA desde Lebron James. Na noite de quarta-feira, o incentivo de São Antônio novatofez sua estreia contra o Dallas Mavericks. Luka Doncic e companhia. decidiu estragá-lo, e eles certamente fizeram.

A estreia conturbada de Wembanyama

O maior inimigo de Wembanyama na estreia foi o apito. O francês de 19 anos e 2,10 metros de altura estava atormentado por problemas desagradáveis Durante a noite. As faltas o limitaram a apenas 23 minutos e ele terminou com cinco faltas totais. Ele também cometeu cinco turnovers.

Ele pode dizer que isso era dele bem-vindo ao momento da NBAe foi definitivamente um despertar rude depois que ele parecia excelente durante Liga de Verão e a Pré-temporada.

Além das faltas e reviravoltas, Wembanyama foi tão bom quanto anunciado. Ele era extremamente eficientetiroteio 66,7% do campo e perfuração três de cinco três pontostotalizando 15 pontos. Ele se intrometeu com cinco rebotes, duas assistências, dois roubos de bola e um bloqueio. Mas ele deve eliminar as faltas evitáveis ​​se quiser realmente maximizar seu talento em sua primeira temporada.

Triplo-duplo para Luka Doncic, novato do Mavs brilha

Para tornar a noite de Wembanyama um fracasso, os Mavericks precisaram de grandes contribuições de vários jogadores. Como sempre, Doncic se adiantou. A estrela do sexto ano encerrou o jogo com um triplo duploindo para 33 pontos, 13 rebotes e 10 assistências.

Ele congelou o jogo com um par de grandes baldes, incluindo um retrocesso vintage três com 30 segundos restantes.

Enquanto Doncic fazia o que queria, novato Dereck Lively II mostrou que ele pode ser uma verdadeira força na pintura para uma equipe Mavs que precisa disso. Animado feito sete de oito tiros para terminar 20 pontos ao adicionar 10 rebotes, uma assistência, um roubo de bola e um bloqueio.

12ª escolha geral no mesmo draft de Wembanyama, Lively parece uma ótima seleção para Dallas até agora. Ele poderia ser o complemento perfeito para Doncic e Kyrie Irving.