Max Atacadista anuncia processo seletivo com 400 vagas para várias áreas

O Max Atacadista anuncia processo seletivo e muitas chances para várias áreas. Ao todo são 400 oportunidades. Portanto, os interessados deverão se atentar.

Em 17 de outubro, o Grupo Muffato dará início ao processo de contratação para o Max Atacadista, uma rede de atacarejos que está prestes a inaugurar três unidades na cidade de São Paulo (Butantã, Interlagos e Lapa).

Vagas em processo seletivo

Nesta primeira fase, serão abertas 400 vagas de emprego em diversas funções para candidatos com mais de 18 anos. O Max Atacadista é uma das bandeiras do Grupo Muffato.

As oportunidades de emprego no Max Atacadista abrangem uma ampla gama de cargos, como Recepcionista, Agente de Prevenção, Repositor(a), Operador(a) de Caixa, Orientador(a) de Caixa, Balconista, Açougueiro(a) e Auxiliar de Açougue, Padeiro(a) e Auxiliar de Padaria, Vendedor(a), Zelador(a), Televendas, Operador(a) de Empilhadeira e Auxiliar de Estacionamento.

Inscrição processo seletivo

Os interessados em participar do processo seletivo do Max Atacadista devem se dirigir ao local onde funcionará o Max Atacadista Butantã, localizado na Rua Carlos Lisdegno Carlucci, 519, com entrada pela Avenida Eliseu de Almeida. O atendimento será realizado das 8h30 às 11h e das 14h às 17h.

Requisito processo seletivo

É importante ressaltar que há oportunidades tanto para profissionais com experiência e em posições de liderança, quanto para candidatos sem experiência prévia.



A única exigência é estar com a documentação pessoal em ordem. O Grupo Muffato fornecerá treinamento técnico, operacional e de atendimento a todos os contratados.

É desejável que os candidatos deste processo seletivo tenham habilidades de trabalho em equipe, gostem de atender ao público e estejam dispostos a se adaptar à rotina do varejo.

Além disso, há vagas destinadas a pessoas com deficiência, estrangeiros com situação regularizada e indivíduos com mais de 60 anos. Os candidatos devem trazer RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital) para efetuar o cadastramento.

Até o final do ano, o Grupo Muffato planeja abrir aproximadamente 1.200 vagas de emprego diretas em São Paulo, totalizando cerca de 3.000 oportunidades em todo o estado por meio das 16 novas unidades da bandeira de atacarejo, o Max Atacadista. Esta é uma oportunidade significativa para aqueles que desejam fazer parte de uma equipe dinâmica e contribuir para o sucesso do Max Atacadista em São Paulo.

Antes da entrevista, pesquise sobre a empresa, o cargo e os principais desafios do trabalho. Esteja pronto para responder a perguntas sobre suas habilidades e experiências relevantes. Vista-se adequadamente: Escolha uma roupa apropriada para a indústria e cultura da empresa. A primeira impressão é importante.

Escolha uma roupa apropriada para a indústria e cultura da empresa. A primeira impressão é importante. Pontualidade: Chegue à entrevista a tempo ou, de preferência, um pouco mais cedo. Isso demonstra profissionalismo e respeito pelo tempo do entrevistador.

Chegue à entrevista a tempo ou, de preferência, um pouco mais cedo. Isso demonstra profissionalismo e respeito pelo tempo do entrevistador. Comunicação: Esteja preparado para responder perguntas sobre sua experiência, habilidades, realizações e como você lida com desafios no trabalho. Seja claro e conciso em suas respostas. Dicas Prepare-se Antecipadamente: Pesquise sobre a empresa: Demonstre conhecimento sobre a empresa, sua cultura, valores e principais realizações. Analise a descrição do cargo: Identifique as habilidades e qualificações necessárias e prepare exemplos de experiências anteriores que mostrem que você atende a esses requisitos.

Destaque suas Conquistas: Fale sobre suas realizações passadas, destacando resultados tangíveis, como metas alcançadas, projetos concluídos com sucesso e reconhecimentos. Use exemplos concretos para ilustrar suas habilidades e competências.

Mostre Entusiasmo e Atitude Positiva: Demonstre entusiasmo pela empresa e pelo cargo, mostrando que você está genuinamente interessado na oportunidade. Mantenha uma atitude positiva e aberta durante toda a entrevista.