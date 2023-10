Max Verstappen recebe elogios de Christian Horner em meio à transformação da Red Bull

Max Verstappen vencer um novo campeonato mundial na Fórmula 1 é algo que não surpreendeu muitos aficionados da F1 depois de ter um desempenho tremendo durante o ano e vencendo quase todas as corridas em que disputou, porém, a forma como venceu é algo que merece destaque, pois sozinho ele tem mais pontos do que qualquer uma das equipes concorrentes.

Ele venceu 13 das 16 corridas disputadas antes do Grande Prêmio do Catar e está quase 200 pontos à frente do segundo colocado Sergio Perez. E o que é ainda mais impressionante é que Verstappen sozinho tem mais pontos do que qualquer equipe de F1.

Christian Horner, que está à frente do Red Bull já trabalhou com Sebastian Vettelcom quem a equipe ganhou destaque significativo, porém, nada nem perto do que Verstappen alcançou com seu incrível recorde.

“Ele é o piloto mais competitivo que já conheci. Penso na determinação que ele tem, na paixão, no coração, no comprometimento e, claro, em sua habilidade em abundância.

“Ganhamos muito com Sebastian, mas isso elevou tudo a outro nível. Ele tem apenas 26 anos e acho que vai ficar ainda melhor, vai continuar evoluindo e crescendo como piloto”, disse Horner à Sky Sports.