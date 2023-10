Max Verstappen vence Campeonato Mundial de Fórmula 1 após Qatar Sprint Race

Max Verstappen agora pode ser oficialmente chamado de tricampeão mundial de F1, já que o holandês garantiu seu terceiro título consecutivo no Catar na noite de sábado.

Red Bull tiveram uma noite livre de pressão quando chegaram ao Catar com o título de construtores já conquistado, mas estavam desesperados para ajudar a impulsionar Verstappen para uma terceira coroa individual.

Se a primeira foi controversa e a segunda foi desanimadora, então a terceira ficará nos livros de história como domínio absoluto, e ainda faltam seis corridas.

“Uma sensação fantástica, foi um ano incrível. Sinto-me muito orgulhoso, mas muito orgulhoso do trabalho da equipe. Continuaremos trabalhando, mas é claro que estou extremamente feliz no momento”, disse. Verstappen disse depois da corrida.

Indo para a Sprint Race de sábado, Verstappen largou em uma posição desconhecida, terceiro no grid, atrás da dupla McLaren de Oscar Piastri e Lando Norrismas ele precisava superar o companheiro de equipe Sérgio Perez por apenas três pontos para garantir a coroa.

Ele foi capaz de fazer exatamente isso, apesar de ter terminado apenas em segundo no sprint, atrás de Piastri, que conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1.

Sérgio Perezque teve dificuldades durante a qualificação de sexta-feira, se envolveu em uma colisão de três carros que encerrou a corrida do mexicano e entregou Verstappen o título antes mesmo do evento terminar.

Os carros de segurança impediram que qualquer impulso fosse construído

Um péssimo começo para Norris viu o britânico perder quatro lugares antes da primeira curva, mas uma série de quedas mataram qualquer impulso real ao longo da corrida.

Norris acabaria conseguindo voltar ao terceiro lugar, com McLaren aproveitando ao máximo uma melhor seleção de pneus.

A degradação dos pneus macios poderia ter sido muito pior se o safety car não tivesse entrado na pista três vezes em 19 voltas.

Isto impediu que qualquer impulso real fosse construído, pois todos foram forçados a parar e recomeçar. No entanto, o impacto nos pneus macios foi significativo, pois George Russel caiu do primeiro para o quarto depois de ser ultrapassado por Piastri, Verstappen e Norris.

Liam Lawson e Logan Sargeant foram os dois primeiros pilotos a bater, ambos trazendo o safety car, enquanto Sergio Perez e Esteban Ocon seguido mais tarde.

Depois que o último safety car chegou, Verstappen encontrou o equilíbrio com os pneus médios que eram tão lentos no início do sprint. Ele ultrapassou vários carros, mas nunca teve o suficiente para desafiar Piastri, que usava a mesma estratégia de pneus.

Pratos, no final, venceu com folga e levou o que provavelmente será a primeira de muitas bandeiras quadriculadas do esporte. O australiano dirigiu seu carro lindamente e mostrou que ele e Norris também serão sérios adversários na corrida principal de domingo.