Mayra Bueno Silva suspensa pelo NAC, vitória de Holly Holm anulada para sem contestação

A vitória de Mayra Bueno Silva sobre Holly Holm não existe mais.

A Comissão Atlética de Nevada (NAC) votou por unanimidade na terça-feira pela anulação da vitória por finalização de Bueno Silva no segundo round sobre Holly Holm.

Bueno Silva finalizou Holm com um estrangulamento ninja no dia 15 de julho em sua luta principal no UFC Vegas 77, mas testou positivo para ácido ritalínico em um teste de drogas pré-luta. O ácido ritalínico é o principal metabólito urinário do metilfenidato, mais conhecido como Ritalina, comumente usado no tratamento do TDAH. Bueno Silva disse ao MMA Fighting em agosto que a substância agressora era um medicamento para TDAH que ela toma há três anos.

“Parei de tomar o remédio na segunda-feira da semana da luta”, disse Bueno Silva em agosto. “Já fiz isso muitas vezes e, desta vez, não sei o que aconteceu. Parei na segunda-feira. Esse remédio, não é doping, mas posso tirar isso da competição, e sempre paro na segunda-feira. Não sei o que aconteceu.”

Além disso, Bueno Silva, 32 anos, recebeu na terça-feira uma suspensão de 4,5 meses do NAC, que expira em 29 de novembro, bem como uma multa que representa 15 por cento de sua bolsa (US$ 11.250). Ela também terá que pagar taxas de acusação totalizando US$ 314,08 e será obrigada a se submeter a testes complementares de drogas 30, 15 e três dias antes de sua próxima luta.

Bueno Silva (11-2-1) é atualmente a lutadora peso galo feminina número 1 do MMA Fighting no mundo. Ela fez um 4-0 perfeito no UFC desde que voltou para 135 libras em 2022, mas esse recorde agora muda após a decisão do NAC de anular o resultado de Holm.