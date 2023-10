Mbappe levanta preocupações na França: a imprensa o acusa de festejar e de falta de profissionalismo

Ta história de amor e ódio entre Kylian Mbappé e Paris Saint-Germain parece não ter fim.

O atacante francês continua sem novo contrato, mas mesmo assim foi recebido de volta ao time titular após um verão complicado.

Agora são as consequências da derrota do time de Luis Enrique na Liga dos Campeões. Os parisienses eram goleada por 4 a 1 pelo Newcastle na Inglaterra num jogo em que Mbappé ficou totalmente ofuscado. Uma equipe totalmente diferente da do ano passado, já que jogadores como Messi, Neymar e Sergio Ramos não estão mais no elenco.

A derrota provocou duras críticas à seleção parisiense e, claro, à sua estrela principal, Mbappe. Os problemas vão além do campo, já que relatórios da RMC Sport atingiram seu atividades fora do campo.

Desempenho de Mbappe atrai críticas

“Embora Mbappe esteja se tornando um grande líder, ele é o líder da maior devassidão em Paris no momento. Cuidado com a reputação que ele está ganhando em Paris entre todas as pessoas que falam!” disse RMC Sport.

“Talvez porque os passes não chegassem e ele atacasse muito baixo, um pouco como um líder que não é, mas também ofereceu poucas soluções. Tudo que você lembra é um chute desviado e uma boa entrega de Vitinha. Muito pouco para ele”, disse L’Équipe.

O meio de comunicação francês, como outros meios de comunicação franceses, deu avaliações ruins à equipe de Luis Enrique. Não mostrou piedade nem mesmo para com Mbappe, que obteve seu classificação mais baixa desde a sua chegada à capital francesa.