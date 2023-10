McDonald’s anuncia processo seletivo com empregos e vários cargos

Mais um processo seletivo no momento. Desta vez, as chances são do MCDonald’s e há oferta de vários cargos. Veja a seguir.

Confira as chances para o mercado de trabalho.

Processo seletivo e vagas

Prepare-se para uma experiência única! No dia 24 de outubro, a Arcos Dorados, a empresa responsável pela operação do McDonald’s em 20 países da América Latina e Caribe, promete um dia inteiro repleto de valiosas atividades voltadas para quem deseja se destacar no mercado de trabalho.

No “Circuito de Preparação Profissional”, você terá acesso a uma série de recursos excepcionais, projetados para ajudá-lo a se preparar e avançar em sua carreira. O evento inclui:

Teste Vocacional : Descubra suas paixões e habilidades para tomar decisões mais alinhadas com seu futuro profissional.

: Descubra suas paixões e habilidades para tomar decisões mais alinhadas com seu futuro profissional. Cursos Rápidos de Capacitação : Aprenda com especialistas em temas como Marketing Digital, Negociação e Influência, adquirindo conhecimentos práticos e valiosos.

: Aprenda com especialistas em temas como Marketing Digital, Negociação e Influência, adquirindo conhecimentos práticos e valiosos. Oficina de Currículos : Domine a arte de criar um currículo que se destaca, destacando suas habilidades e experiências de maneira cativante.

: Domine a arte de criar um currículo que se destaca, destacando suas habilidades e experiências de maneira cativante. Cadastro no Banco de Talentos: Aumente suas chances de encontrar oportunidades de emprego que correspondam às suas habilidades, registrando-se no banco de talentos do McDonald’s e de outras empresas.

Esta é uma oportunidade imperdível para quem busca uma preparação profissional sólida e deseja se destacar no mercado de trabalho. Não deixe escapar a chance de aprimorar suas habilidades e dar um salto em sua carreira.

Sobre o circuito e processo seletivo

Veja a programação:



Você também pode gostar:

Teste Vocacional e capacitação: oportunidade para identificar as melhores habilidades e fazer cursos livres

Oficina de currículo: especialista dá dicas de como fazer um currículo eficiente

Palestras: roda de conversas inspiradoras com especialistas e influenciadores sobre diversos temas

Pessoa com deficiência: informações e orientações sobre a jornada no mercado de trabalho

Banco de Talentos: espaço reservado para cadastro na base de vagas do McDonald’s e outras empresas.

Evento

Este evento de preparação profissional contará com o apoio de parceiros de peso, tornando-o ainda mais valioso para todos os participantes.

Instituto Coca-Cola Brasil e o Coletivo Online : Especialistas do Instituto Coca-Cola Brasil estarão presentes para compartilhar suas experiências e conhecimento. Eles promoverão o “Coletivo Online”, uma iniciativa 100% gratuita e acessível pela internet, destinada a jovens de 16 a 25 anos com renda familiar de até dois salários mínimos. Se você deseja se preparar para o mercado de trabalho, mas não sabe por onde começar, o Coletivo Online é uma opção imperdível.

: Especialistas do Instituto Coca-Cola Brasil estarão presentes para compartilhar suas experiências e conhecimento. Eles promoverão o “Coletivo Online”, uma iniciativa 100% gratuita e acessível pela internet, destinada a jovens de 16 a 25 anos com renda familiar de até dois salários mínimos. Se você deseja se preparar para o mercado de trabalho, mas não sabe por onde começar, o Coletivo Online é uma opção imperdível. Rede Cidadã : A Rede Cidadã estará conosco para fornecer insights valiosos sobre o mercado de trabalho, oferecendo orientações essenciais para o sucesso profissional.

: A Rede Cidadã estará conosco para fornecer insights valiosos sobre o mercado de trabalho, oferecendo orientações essenciais para o sucesso profissional. Instituto Jô Clemente: Uma organização dedicada à inclusão social, o Instituto Jô Clemente estará à disposição para orientar e oferecer informações sobre os direitos e a jornada das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A inclusão é um tema crucial e, com o apoio deste instituto, teremos recursos valiosos para compreender e promover uma força de trabalho mais diversificada e inclusiva.

Além disso, teremos a chance de participar de bate-papos com influenciadores sobre uma variedade de tópicos relevantes. Essas conversas serão uma oportunidade incrível de aprender com pessoas que se destacam em suas áreas e oferecem insights valiosos.

Juntos, com essas parcerias valiosas, estamos prontos para abraçar o sucesso profissional e aprender com os melhores.

Comprometimento

A Arcos Dorados, a operadora do McDonald’s em 20 países da América Latina e Caribe, está comprometida em criar um futuro melhor. Seu mais recente empreendimento, o Circuito de Preparação Profissional, é um exemplo tangível desse compromisso.

Esta iniciativa reflete o compromisso da empresa com o desenvolvimento, capacitação e criação de oportunidades. Ela reconhece que, para construir um amanhã mais promissor, é essencial investir na preparação das pessoas para o mercado de trabalho.

O Circuito de Preparação Profissional é uma peça fundamental da “Receita do Futuro”, a estratégia socioambiental da Arcos Dorados. Este programa reforça o compromisso da empresa de ser uma parte ativa na resolução dos desafios da sociedade e de impactar positivamente as comunidades onde opera.

Através de parcerias valiosas, como o Instituto Coca-Cola Brasil, o Coletivo Online e a Rede Cidadã, a Arcos Dorados demonstra sua dedicação em fornecer recursos e orientação para todos que buscam prosperar no mercado de trabalho. Este é um exemplo inspirador de como uma grande empresa pode ser um agente de mudança positiva em nossa sociedade, capacitando e preparando indivíduos para um futuro mais brilhante.

Como se inscrever neste processo seletivo

Os interessados é preciso ir ao evento Circuito McDonald’s de Preparação Profissional é gratuito, aberto a toda a sociedade e será realizado no estacionamento do restaurante McDonald’s da Av. Ragueb Chofi, nº 1.929, zona leste de São Paulo, das 10h às 16h.