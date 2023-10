Medalhas dos Jogos Pan-Americanos: Quantas conquistaram os EUA e quantas poderão conquistar ao final da competição?

Bquase uma semana se passou no Jogos Pan-Americanos Chile 2023 e os Estados Unidos consolidaram a sua posição como a maior potência do continente, demonstrando mais uma vez a sua força e habilidade no cenário desportivo, o que se reflecte nas 139 medalhas conquistadas até agora.

Antes do início das atividades de sexta-feira, o Estados Unidos mostrou um desempenho excepcional ao liderar o quadro de medalhas com um impressionante total de 139 medalhas.

Destas, 59 são medalhas de ouro, 40 de prata e 40 de bronze, o que, mais uma vez, reflecte o empenho e dedicação dos atletas norte-americanos, bem como o forte sistema de apoio e desenvolvimento desportivo que possuem no seu país.

Os atletas norte-americanos têm se destacado em diversas modalidades, como natação, levantamento de peso, basquete 3×3, taekwondo e outras modalidades, o que ocorre a cada quatro anos.

A superação da barreira das 100 medalhas totais reflete a perseverança e o esforço dos atletas e das suas equipas de treino e apoio, e o investimento contínuo no desenvolvimento desportivo e na infraestrutura nos Estados Unidos compensa.

Faltando uma semana de atividades, os Estados Unidos lideram o número de medalhas com 59 medalhas de ouro, 40 de prata e 40 de bronze, bem à frente do México, que está em segundo lugar com 30, 15 e 25, respectivamente, e do Canadá (29-24). -30).

Quantas medalhas os EUA podem ganhar?

Ainda falta mais de uma semana de competições, já que os Jogos Pan-Americanos Chile 2023 terminam no dia 5 de novembro e a expectativa é que os Estados Unidos somem mais medalhas e terminem no topo do quadro de medalhas.

Há quatro anos, em Lima, terminaram com 293 no total (122-87-84), enquanto em Toronto 2015 terminaram com 265 (103-82-80), portanto espera-se que nos próximos dias somem pelo menos mais 100 medalhas e terminem no topo do quadro de medalhas.