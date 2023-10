Medalhista olímpica Mary Lou Retton ‘lutando por sua vida’ na UTI com doença

Mary Lou Reton – uma ginasta ganhadora do ouro olímpico – está atualmente lutando por sua vida na UTI… isso de acordo com sua filha, que diz que sua mãe está lutando contra uma forma rara de pneumonia.

McKenna Kelley compartilhou a triste notícia na terça-feira por meio de sua história no Instagram com a foto de um SpotFund conta que ela começou para cobrir as despesas médicas de Retton.