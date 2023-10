medidas do governo irão afetar o valor DESTES remédios

Os consumidores de medicamentos no Brasil têm uma notícia desagradável: o governo federal anunciou medidas que impactarão diretamente o valor desses produtos. A intenção é rever a isenção tributária que foi concedida a uma série de medicamentos durante a pandemia da Covid-19, afetando diretamente o bolso dos consumidores. Nesta matéria do Notícias Concursos, iremos explorar em detalhes as mudanças que estão por vir e como elas afetarão o preço dos medicamentos.

O Anúncio do Governo

Em uma reunião do Comitê Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex), o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou a intenção do governo de rever a isenção tributária sobre alguns medicamentos. Essa isenção foi aplicada de forma emergencial durante a pandemia da Covid-19, mas agora não é mais considerada necessária.

Segundo Alckmin, a isenção de tributos sobre esses medicamentos não se justifica mais, uma vez que a situação atual é diferente da época em que a medida foi implementada. Portanto, o governo pretende realizar uma revisão nos medicamentos que estão na chamada “Lista Covid” e também em uma lista de aproximadamente 400 medicamentos que podem ser taxados.

Impacto nos Preços dos Medicamentos

Com a revisão da isenção tributária, é esperado que o preço de diversos medicamentos aumente. A previsão é que dos 400 medicamentos analisados, apenas dez permaneçam com a isenção tributária. Isso significa que a maioria dos medicamentos terá seu valor impactado, o que pode representar um aumento significativo nos gastos dos consumidores com saúde.

É importante que os cidadãos fiquem atentos aos medicamentos que podem sofrer aumentos em breve. A revisão da isenção tributária está prevista para ser concluída em outubro deste ano, então é essencial estar informado sobre as mudanças que estão por vir.

Ações do Governo em 2023

É válido ressaltar que o governo federal tem adotado diversas medidas relacionadas à saúde em 2023. Uma dessas ações foi o retorno do Programa Farmácia Popular, que busca ampliar o acesso a medicamentos para famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. Essa iniciativa tem como objetivo garantir que as pessoas tenham acesso aos medicamentos necessários, mesmo em momentos de crise.



Além disso, o governo implementou um projeto que disponibiliza de forma gratuita 40 medicamentos para os integrantes do Bolsa Família. Isso significa que as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza têm acesso a esses medicamentos sem nenhum custo. Essa medida é de extrema importância para garantir o acesso a tratamentos essenciais.

Reflexos no Mercado Farmacêutico

A revisão da isenção tributária dos medicamentos terá reflexos não apenas nos consumidores, mas também no mercado farmacêutico como um todo. Com o aumento dos preços, é possível que haja uma redução na demanda por determinados medicamentos, especialmente aqueles que sofrerem um aumento significativo.

Além disso, as farmácias e drogarias também precisarão se adaptar a essa nova realidade. É possível que haja uma reorganização dos estoques e uma revisão dos preços praticados, de forma a se adequarem às mudanças impostas pelo governo.

Impactos financeiros

A revisão da isenção tributária sobre os medicamentos da “Lista Covid” e de outros medicamentos é uma medida que impactará diretamente o valor desses produtos. Os consumidores devem estar preparados para possíveis aumentos nos preços e buscar alternativas para minimizar os impactos financeiros.

É importante ressaltar que o governo federal tem adotado outras medidas para garantir o acesso aos medicamentos, como o Programa Farmácia Popular e a disponibilização gratuita de medicamentos para os integrantes do Bolsa Família. Essas iniciativas buscam garantir o acesso a tratamentos essenciais, principalmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Por fim, é fundamental que os consumidores estejam informados sobre as mudanças que estão por vir e busquem orientação junto aos profissionais de saúde e farmacêuticos para entender como essas medidas afetarão seus tratamentos e gastos com medicamentos.