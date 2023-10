Mega DESCONTO de 65% na Conta de Energia é aprovado: veja como conseguir!

As contas de energia elétrica podem representar uma grande dificuldade financeira para muitos brasileiros, comprometendo boa parte da renda mensal. No entanto, o Governo Federal disponibiliza um programa que concede descontos de até 65% na conta de luz, conhecido como Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). Nesta matéria do Notícias Concursos vamos explicar o funcionamento desse programa e como você pode se beneficiar desses descontos.

Conhecendo o Tarifa Social de Energia Elétrica

O Tarifa Social de Energia Elétrica é um programa criado pelo Governo Federal com o objetivo de garantir um acesso justo à energia elétrica para famílias de baixa renda. O desconto concedido através desse programa varia de acordo com o consumo mensal de cada família.

A tabela abaixo mostra os descontos aplicados de acordo com a faixa de consumo:

Faixa de Consumo (em KWh) Desconto Até 30 65% 31 a 100 40% 101 a 220 10%

Para se enquadrar no programa e ter direito aos descontos, é necessário fazer parte de uma das seguintes categorias:

Famílias de baixa renda; Famílias incluídas no Cadastro Único (CadÚnico); Famílias que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

As famílias indígenas e quilombolas que possuem cadastro no CadÚnico e um consumo de até 220 KWh também têm direito aos descontos.

Como solicitar o desconto na conta de luz?



Atualmente, o desconto da Tarifa Social de Energia Elétrica é aplicado de maneira automática com base nos dados cadastrais. Isso significa que não é mais necessário solicitar o desconto diretamente à distribuidora de energia. No entanto, é importante manter as informações atualizadas no CadÚnico para garantir a aplicação do desconto.

É válido ressaltar que o titular do programa social não precisa ser necessariamente o titular da conta de luz. Basta informar o endereço residencial onde a tarifa social será aplicada.

Caso o desconto não seja aplicado automaticamente, existem algumas situações que podem dificultar o acesso ao benefício. São elas:

Nenhum dos membros da família é o titular da unidade consumidora, impossibilitando a localização através do CPF; Falta de documentação que comprove o vínculo com o imóvel, sendo possível fornecer uma declaração simples; CPF incorretamente registrado no Cadastro Único (CadÚnico) e/ou no cadastro da distribuidora de energia; Desconhecimento do direito ao benefício e/ou dificuldades para solicitar o desconto; Famílias que utilizam eletricidade de forma irregular em suas residências, como ligações clandestinas à rede elétrica; Endereço desatualizado no Cadastro Único (CadÚnico).

Caso você se enquadre em alguma dessas situações, basta regularizar a sua situação e aguardar para que os descontos sejam aplicados automaticamente.

Dicas para reduzir ainda mais sua conta de luz

Além dos descontos concedidos pelo Tarifa Social de Energia Elétrica, existem outras medidas que você pode tomar para reduzir ainda mais a sua conta de luz. Confira algumas dicas:

Substitua lâmpadas incandescentes por lâmpadas LED: As lâmpadas LED consomem menos energia e têm uma vida útil mais longa, o que pode gerar economia na conta de luz. Evite o uso desnecessário de aparelhos elétricos: Desligue os aparelhos que não estão sendo utilizados, evite deixar a TV em stand-by e utilize a função de economia de energia do computador. Aproveite a luz natural: Abra as cortinas e aproveite a luz natural durante o dia, evitando o uso excessivo de lâmpadas. Utilize eletrodomésticos de forma consciente: Evite abrir a geladeira com frequência, utilize a máquina de lavar roupa e a lava-louças com a capacidade máxima, e regule a temperatura do chuveiro. Faça um bom isolamento térmico: Um isolamento térmico adequado pode reduzir a necessidade de uso de ar-condicionado e aquecedores, diminuindo assim o consumo de energia.

Redução de gastos

A Tarifa Social de Energia Elétrica é uma excelente oportunidade para reduzir os gastos com a conta de luz. Os descontos podem chegar a 65% e são aplicados automaticamente com base nos dados cadastrais. Caso você ainda não esteja aproveitando esse benefício, verifique se você se enquadra nas categorias elegíveis e mantenha suas informações atualizadas no CadÚnico. Além disso, adote medidas para reduzir ainda mais o consumo de energia elétrica em sua residência. Dessa forma, você poderá economizar e garantir um acesso justo à energia elétrica.