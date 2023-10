MEGA-SENA premia R$ 40 milhões e rende fortuna na poupança

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (19) o sorteio do concurso 2646 da Mega-Sena no Espaço da Sorte das Loterias Caixa. O prêmio principal está estimado em R$ 40 milhões para o apostador que acertar todas as 6 dezenas sorteadas.

As pessoas que gostam de apostar em loterias devem se apressar, pois o sorteio ocorre às 20h de hoje. A saber, as apostas podem ser feitas até as 19h, ou seja, os interessados têm apenas algumas horas para jogarem no concurso.

O valor milionário da premiação principal da Mega-Sena já está mexendo com o imaginário da população, que sonha em faturar essa fortuna e acabar com os problemas financeiros. Aliás, a chance de se tornar milionário faz muitas de pessoas jogarem na modalidade lotérica constantemente, prática semelhante a um hobby.

Cabe salientar que não é fácil ganhar na Mega-Sena, e os apostadores sabem disso. Entretanto, o valor dos jogos é relativamente baixo, e as pessoas costumam acreditar que R$ 5 ou R$ 10 não farão falta na renda familiar.

Além disso, caso a pessoa ganhe o prêmio principal, poderá viver sem preocupações financeiras, utilizando apenas o rendimento do prêmio da loteria. Isso mesmo, os ganhadores da premiação milionária podem investir o dinheiro e ganhar milhares de reais todos os meses, sem precisar mexer no prêmio principal.

Quanto rendem R$ 40 milhões na poupança?

De acordo com dados do Banco Central (BC), a poupança tem um rendimento de 6% ao ano, acrescida da Taxa Referencial (TR). Esse rendimento se baseia na Taxa Selic, que está atualmente fixada em 12,75% ao ano.

Quando esse percentual está acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança passa a ser de 0,5% mensal + TR. É sobre isso que os cálculos são feitos para saber qual seria o rendimento do prêmio da Mega-Sena na poupança.

Em síntese, caso o concurso 2646 da Mega-Sena tenha apenas um ganhador do prêmio principal, e este opte por deixar os R$ 40 milhões na caderneta da poupança, o rendimento no primeiro mês seria de aproximadamente R$ 244 mil. Aliás, esse valor já é isento de desconto relativo a imposto de renda.



Outras opções rendem mais que a poupança

A caderneta de poupança é uma opção segura e que não deduz imposto de renda, uma vez que esse valor já é descontado da premiação principal. Contudo, os apostadores podem escolher outras opções que rendam mais que a poupança.

Por exemplo, o Tesouro Selic 2026 oferece uma remuneração da Selic + 0,0247%. Assim, o prêmio iria render aproximadamente R$ 312 mil a cada mês. A propósito, o IR diminui ao longo do tempo, chegando a 15% após dois anos de aplicação. A alíquota inicial é de 22,5%.

Outra opção é o CDB que paga 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Nesse caso, o valor renderia R$ 309 mil a cada 30 dias, descontado o imposto de renda.

Veja como jogar na Mega-Sena 2646

Os interessados em tentar a sorte na Mega-Sena 2646 podem ir à alguma agência lotérica da Caixa para fazer suas apostas. No entanto, caso as pessoas prefiram jogar sem sair de casa, podem acessar o site da Caixa Econômica ou baixar o aplicativo de loterias para fazer suas apostas.

Quem quiser apostar pela internet, sem sair de casa, deve fazer um cadastro para preencher o número de algum cartão de crédito, com o qual realizará o pagamento do jogo feito.

Confira as chances de acerto da Mega-Sena

Em resumo, os jogadores podem aumentar as chances de acerto ao escolher mais dezenas em um mesmo bilhete. Confira abaixo a probabilidade de acerto conforme a quantidade de números jogados na loteria:

Quantidade de dezenas Chance de acerto Sena Quina Quadra 6 50.063.860 154.518 2.332 7 7.151.980 44.981 1.038 8 1.787.995 17.192 539 9 595.998 7.791 312 10 238.399 3.973 195 11 108.363 2.211 129 12 54.182 1.317 90 13 29.175 828 65 14 16.671 544 48 15 10.003 370 37 16 6.252 260 29 17 4.045 188 23 18 2.697 139 19 19 1.845 105 16 20 1.292 81 13

*Fonte: Site de Loterias da Caixa Econômica Federal

Estratégias inteligentes para a Mega-Sena

Além de aumentar os números dos bilhetes, as pessoas podem seguir outras dicas que podem ajudar a aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena. Veja algumas delas:

A regularidade das apostas é uma boa estratégia para aumentar as chances de acerto;

é uma boa estratégia para aumentar as chances de acerto; A escolha de números variados , evitando sequências numéricas, podem ser uma boa estratégia;

, evitando sequências numéricas, podem ser uma boa estratégia; Os jogadores podem apostar em bolões para aumentar as chances de faturar o prêmio principal.

Aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5,00

Embora as chances de acerto aumentem significativamente ao escolher mais números, o valor dos jogos também dispara. Por isso, as pessoas precisam pensar bem antes de escolher muitas dezenas para jogar, pois o valor dos jogos chega a milhares de reais.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5,00, mas os jogadores podem escolher até 20 dezenas em um único bilhete. Nesse caso, o valor do jogo é 38.760 vezes mais caro que a aposta mínima.

Veja abaixo os valores de cada aposta da Mega-Sena:

Quantidade de dezenas Valor das apostas 6 R$ 5,00 7 R$ 35,00 8 R$ 140,00 9 R$ 420,00 10 R$ 1.050,00 11 R$ 2.310,00 12 R$ 4.620,00 13 R$ 8.580,00 14 R$ 15.015,00 15 R$ 25.025,00 16 R$ 40.040,00 17 R$ 61.880,00 18 R$ 92.820,00 19 R$ 135.660,00 20 R$ 193.800,00