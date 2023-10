Megan Fox mira no SAG-AFTRA sobre as regras das fantasias de Halloween

Megan Raposa mostrou a língua no SAG-AFTRA neste fim de semana com sua fantasia de Halloween – ou pelo menos é o que ela pensa … porque sua fantasia inspirada no filme é na verdade bem antiga.

Claro, ela estava denunciando as regras estritas que circularam há algumas semanas – que basicamente proibiam os atores sindicais de usar fantasias durante o trabalho em greve… tudo em um esforço para mostrar solidariedade em meio à greve em curso, com negociações realmente em andamento agora mesmo.

‘Barbie’ é o grande que imediatamente vem à mente … mas há outros sucessos deste ano que estavam na mesa como potenciais ‘stumes’. Curiosamente, no entanto, não parece que Hollywood, em geral, tenha contrariado as diretrizes do SAG… pelo que podemos ver, as pessoas não estavam realmente vestidas como personagens de filmes/programas de TV que poderiam fazer a guilda franzir a testa.