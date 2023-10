Megan Rapinoe e OL Reign avançam para a semifinal da NWSL com vitória por 1 a 0 sobre Angel City

Veronica Latsko marcou aos 87 minutos para dar ao OL Reign uma vitória por 1 a 0 sobre Angel City na noite de sexta-feira, na rodada de abertura dos playoffs da Liga Nacional de Futebol Feminino.

Phoebe McClernon cruzou para a área e Latsko venceu seu defensor para marcar de perto no Lumen Field de Seattle, dando ao Reign sua primeira vitória nos playoffs desde 2015.

O Reign irá para San Diego para enfrentar o Wave em uma partida semifinal no dia 5 de novembro.

O primeiro tempo foi uma batalha defensiva, com as duas equipes combinadas em apenas cinco arremessos – o menor número em qualquer metade de uma partida de pós-temporada na história da NWSL.

O Reinado assumiu o controle no segundo tempo. Latsko chutou na trave, e Megan Rapinoe – jogando seu último jogo em casa depois de 11 temporadas com o Reign – teve um chute forte defendido aos 53 minutos.

Angel City teve apenas um chute no segundo tempo.

“Foi difícil. Quero dizer, obviamente, dois times muito bem organizados, dois times em boa forma, não conseguiram se derrotar. Algumas chances de cada lado”, disse Rapinoe. “Mas senti que, assim que a segunda parte começou, começámos a ganhar impulso. Foi apenas uma questão de tempo – demorou um pouco mais do que gostaríamos, mas acabou por conseguir”.

O jogo também marcou o retorno de Rose Lavelle aos 64 minutos, que estava lesionada no joelho desde 3 de setembro. Poucos minutos antes do gol de Latsko, Lavelle forçou a goleira do Angel City, Angelina Anderson, a empurrar seu chute de longe para escanteio. chute.