Meghan Markle em negociações para acordo multimilionário de podcast Audible

Meghan Markleo Duquesa de Sussexestá supostamente prestes a assinar um contrato multimilionário com Audível, Amazonas parceiro de produção de podcast. Este acordo poderia potencialmente marcar um ponto de viragem significativo na sua Hollywood carreira.

De acordo com fonteso contrato proposto está gerando um burburinho considerável e espera-se que gere um pagamento ainda maior do que seu acordo multimilionário anterior com Spotify.

Meghan está entusiasmada com a perspectiva, especialmente dada a associação de sua empresa com ex- Presidente Barack Obama e Michelle Obamaque também assinou acordo com Audível em 2022.

Apesar do seu otimismo, o Duquesa enfrentou reveses, especialmente após sua saída do Spotify acordo, o que foi um golpe substancial para seu ego. No entanto, os rumores Audível acordo oferece a ela uma chance de redenção.

Meghan sente a pressão para se destacar

Enquanto Meghan se sente pronto para trabalhar com Audível, a pressão e os riscos são elevados. O acordo poderia potencialmente construir ou destruir sua marca em Hollywoode ela está plenamente consciente das expectativas e do escrutínio que isso acarreta.

Sua experiência anterior com o Spotify acordo, que terminou prematuramente, de Hollywood corretores de poder monitorando de perto seu próximo movimento.

Ela assinou com WME (William Morris Endeavor) em abril, liderado pelo CEO Ari Emanuel e sua equipe. WME representa os principais talentos em vários setores de entretenimento e oferece uma ampla gama de serviços, incluindo atuação, redação, moda e licenciamento de marcas.

O Plano B da Duquesa de Sussex

Enquanto de Meghan a direção exata da carreira permanece incerta, algumas fontes sugerem que ela pode estar considerando um retorno à atuação.

“Meghan parece muito confiante no momento, mas a realidade é que ela está em uma situação bastante desesperadora”, uma fonte próxima Markle reivindicado.

Como as negociações com Audível progresso, o mundo observa para ver se Meghan Markle próximo grande negócio de podcast garantirá sua posição no mundo ferozmente competitivo de entretenimento.