Melhores Celulares da SAMSUNG para comprar em 2023. Veja Lista

No ano de 2023, a Samsung lançou uma nova geração de smartphones que despertou grande expectativa entre os entusiastas da marca sul-coreana. Ao escolher o melhor dispositivo Samsung para adquirir em 2023, diversos aspectos devem ser levados em consideração, como desempenho de ponta, design inovador, recursos fotográficos aprimorados, autonomia da bateria e muito mais.

Neste artigo, forneceremos uma análise dos melhores modelos de smartphones Samsung disponíveis neste ano. Além disso, apresentaremos suas fichas técnicas, links para reviews completos e ofertas dos produtos.

Critérios de Escolha dos Melhores Smartphones Samsung

Os critérios de escolha dos produtos são baseados em testes realizados pelo Oficina da Net e pelo canal do YouTube. Levamos em consideração a performance, qualidade das câmeras, design, recursos adicionais e custo-benefício. Com base nesses testes, selecionamos os melhores smartphones Samsung disponíveis em 2023.

Os Melhores Celulares da Samsung

Começaremos nossa lista com os celulares mais baratos da Samsung, que são ideais para quem busca um bom smartphone com preço acessível.

Galaxy A14 5G

O Galaxy A14 5G é um modelo de entrada da Samsung que se destaca pelo bom desempenho e custo-benefício. Equipado com o processador Samsung Exynos 1330 (7 nm) e 4 GB de memória RAM, o A14 5G oferece um bom desempenho para as tarefas do dia a dia. Além disso, possui opções de armazenamento interno de 64 GB ou 128 GB, com a possibilidade de expansão através de um cartão microSDXC.

Em relação às câmeras, o A14 5G possui um sensor principal de 50 MP, garantindo boas fotos. Além disso, conta com uma câmera macro de 2 MP e uma câmera de profundidade de 2 MP. Na câmera frontal, apresenta um sensor de 13 MP.



A tela do A14 5G possui 6.6 polegadas com resolução de 1080 x 2400 e taxa de atualização de 90Hz. A bateria do smartphone tem capacidade de 5000 mAh e acompanha um carregador de 15W na caixa. Outras características incluem suporte NFC para pagamentos por aproximação, sistema operacional One UI Core 5 baseado no Android 13, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac com Wi-Fi Direct e Dual Band, leitor de impressão digital lateral e alto-falante de som mono.

O Galaxy A14 5G é o celular barato da Samsung que recomendamos para quem busca um bom custo-benefício. Com uma bateria de longa duração, 128GB de armazenamento interno e um preço abaixo dos R$ 1000, ele é uma ótima opção.

Galaxy A34 5G

O Galaxy A34 5G é outro modelo com bom custo-benefício da Samsung. Equipado com o processador MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) de alta performance e 6 GB de memória RAM, o A34 5G é capaz de rodar jogos e aplicativos com fluidez. Em relação ao armazenamento interno, é possível escolher entre 128 GB e 256 GB.

Quanto às câmeras, o A34 5G possui uma câmera principal de 48 MP, uma lente ultrawide de 8 MP e uma câmera macro de 2 MP. Na câmera frontal, conta com um sensor de 13 MP.

A tela do A34 5G possui 6.6 polegadas com resolução de 1080 x 2340 pixels. Trata-se de uma tela Super AMOLED com uma taxa de atualização de 120Hz, garantindo uma experiência visual suave. A bateria do smartphone tem capacidade de 5000 mAh e é acompanhada por um carregador de 15W na caixa.

O Galaxy A34 5G é o melhor celular da Samsung para comprar até R$ 1400. Com uma bateria de longa duração, 128GB de armazenamento interno e uma tela AMOLED de 120 Hz, ele oferece uma ótima relação custo-benefício.

Galaxy A54 5G

O Galaxy A54 5G é um smartphone intermediário da Samsung que oferece um bom equilíbrio entre preço e desempenho. Equipado com o processador Samsung Exynos 1380 (5 nm) e 8 GB de memória RAM, o A54 5G é capaz de rodar jogos e aplicativos de forma satisfatória. Quanto ao armazenamento interno, é possível escolher entre 128 GB e 256 GB.

Em relação às câmeras, o A54 5G possui uma câmera principal de 50 MP, uma lente ultrawide de 12 MP e uma câmera macro de 5 MP. Na câmera frontal, conta com um sensor de 32 MP.

A tela do A54 5G possui 6.4 polegadas com resolução de 1080 x 2400 pixels. Trata-se de uma tela Super AMOLED com uma taxa de atualização de 120Hz, garantindo uma experiência visual suave. A bateria do smartphone tem capacidade de 4500 mAh e é acompanhada por um carregador de 25W na caixa.

O Galaxy A54 5G é o celular Samsung intermediário com melhor custo-benefício. Com uma bateria de longa duração, boas câmeras e uma tela AMOLED de 120 Hz, ele oferece uma ótima experiência para os usuários.

Galaxy M54 5G

O Galaxy M54 5G é um smartphone da Samsung com foco em bateria de longa duração. Equipado com um processador Samsung Exynos 1380 (5 nm) e 8 GB de memória RAM, o M54 5G oferece um bom desempenho para as tarefas do dia a dia. Quanto ao armazenamento interno, é possível escolher entre 128 GB e 256 GB.

A tela Super AMOLED Plus de 6.7 polegadas garante imagens nítidas e vibrantes, com uma resolução de 1080 x 2400 pixels. A bateria de 6000mAh é um destaque deste modelo, proporcionando uma autonomia maior do que a média dos smartphones. Além disso, o M54 5G suporta carregamento rápido de 25W.

Em relação às câmeras, o M54 5G possui uma câmera principal de 108 MP, garantindo fotos de alta qualidade. Além disso, conta com uma câmera ultrawide de 8 MP e uma câmera macro de 2 MP. Na câmera frontal, apresenta um sensor de 32 MP.

O Galaxy M54 5G é o celular Samsung com a melhor bateria em 2023. Com ótimas câmeras, desempenho satisfatório e uma tela AMOLED de 120 Hz, ele oferece uma ótima relação custo-benefício para os usuários que valorizam a autonomia da bateria.

Galaxy S20 FE

O Galaxy S20 FE é um dos smartphones mais populares e bem avaliados da Samsung. Equipado com o processador Snapdragon 865, 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno, o S20 FE oferece um desempenho excelente para jogos e aplicativos.

A tela Super AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz e proteção Gorilla Glass 3 é um dos destaques deste modelo, proporcionando uma experiência visual suave e cores vibrantes. A bateria de 4500 mAh com suporte a carregamento rápido de 25W garante uma ótima autonomia para o dispositivo.

Em relação às câmeras, o S20 FE possui um conjunto de câmeras de alta qualidade. A câmera principal de 12 MP oferece fotos nítidas e detalhadas, enquanto a câmera ultrawide de 12 MP permite capturar imagens mais amplas. Na câmera frontal, conta com um sensor de 32 MP para selfies de alta qualidade.

O Galaxy S20 FE é o smartphone da Samsung recomendado para jogos. Com excelente desempenho, boas câmeras e uma tela AMOLED de 120 Hz, ele oferece uma ótima experiência para os usuários que buscam um celular topo de linha.

Galaxy S22 Plus

O Galaxy S22 Plus é um dos smartphones topo de linha da Samsung em 2023. Lançado com uma série de recursos impressionantes, ele se destaca pelo seu desempenho excepcional.

Equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) e 8 GB de RAM, o Galaxy S22 Plus oferece um desempenho poderoso para todas as suas necessidades. Com opções de armazenamento interno de 128 GB e 256 GB, você terá espaço suficiente para armazenar fotos, vídeos e aplicativos.

As câmeras do Galaxy S22 Plus são outro destaque. A câmera principal de 50 MP captura imagens nítidas e detalhadas, enquanto a lente telefoto de 10 MP oferece zoom óptico de 3x. Além disso, a lente ultrawide de 12 MP permite capturar imagens mais amplas. Na parte frontal, o smartphone conta com uma câmera de 10 MP para selfies de alta qualidade.

A tela do Galaxy S22 Plus possui 6.6 polegadas com resolução de 1080 x 2340 pixels. Trata-se de uma tela Dynamic AMOLED com taxa de atualização de 120Hz, garantindo uma experiência visual suave. A bateria de 4500 mAh é acompanhada por um carregador de 45W, e o smartphone suporta carregamento sem fio de 15W e carregamento reverso de 4.5W.

Além disso, o Galaxy S22 Plus possui proteção contra água com classificação IP68, suporta redes 3G, 4G e 5G, possui NFC para pagamentos por aproximação e utiliza o sistema operacional Android 12, com atualização prevista para o Android 16. Com alto-falantes estéreo, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e e Bluetooth 5.0, o Galaxy S22 Plus oferece uma experiência completa.

O Galaxy S22 Plus é o smartphone topo de linha da Samsung que oferece uma excelente experiência em termos de processamento, câmeras, tela e recursos adicionais. Com um preço de lançamento de R$ 6.999,00, ele representa uma ótima opção para os usuários que buscam o que há de melhor na Samsung.

Ademais, em 2023, a Samsung lançou diversos smartphones que oferecem uma excelente experiência para os usuários. Desde modelos mais acessíveis até os topo de linha, a marca sul-coreana apresentou dispositivos com desempenho de ponta, câmeras de alta qualidade, telas vibrantes e baterias de longa duração.

Entre os destaques estão o Galaxy A14 5G e o Galaxy A34 5G, que oferecem um ótimo custo-benefício para os usuários que buscam um smartphone com bom desempenho e preço acessível. Já o Galaxy A54 5G e o Galaxy M54 5G se destacam pela bateria de longa duração, além de oferecerem câmeras e telas de qualidade.

Para quem busca o melhor da Samsung, o Galaxy S20 FE e o Galaxy S22 Plus são as opções ideais. Com excelente desempenho, câmeras de alta qualidade e telas AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz, eles proporcionam uma experiência premium.

Independentemente do modelo escolhido, os smartphones Samsung de 2023 oferecem uma combinação de recursos e desempenho que atendem às necessidades dos usuários mais exigentes.