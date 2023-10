Membros do NSYNC apoiam Justin Timberlake em meio à polêmica do livro de Britney Spears

Justin Timberlake está enfrentando escrutínio e críticas em meio ao lançamento de Britney Spears‘ novo livro, “The Woman in Me”, que contém revelações sobre seu relacionamento passado.

No entanto, seus ex-companheiros de banda do NSYNC Lance Bass, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick e JC Chasez estão ao lado dele. Eles conheceram Lago Timberlake por 25 anos e continuar a apoiá-lo apesar da atenção negativa e da reação negativa que ele está recebendo devido ao livro.

Alegações sérias de Spears

Britneyo livro acusa Lago Timberlake de influenciar sua decisão de fazer um aborto, traí-la e desencadear um ataque de pânico que afetou seu desempenho no VMA de 2007.

“Houve algumas vezes durante nosso relacionamento em que eu soube Justino me traiu. Especialmente porque eu estava tão apaixonado e apaixonado que deixei passar, embora os tablóides parecessem determinados a esfregar isso na minha cara”, diz um trecho do livro.

“Quando o NSYNC foi para Londres em 2000, os fotógrafos o pegaram com uma das garotas do All Saints em um carro. Mas eu nunca disse nada. Na época, estávamos juntos há apenas um ano.”

Apesar dos fãs e da RCA Records esperarem por uma reunião do *NSYNC, ela não está em andamento, já que Justino está focado em seu novo single solo, álbum e uma turnê para o próximo ano.

Enquanto Lago Timberlake enfrentou algumas reações adversas, isso não afetou seus planos de carreira, mas ele silenciosamente retirou alguns jogos em clubes agendados para o início do próximo ano.