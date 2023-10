Membros do NSYNC apoiam Justin Timberlake em meio ao ruído das memórias de Britney Spears

Justin Timberlake está sentindo o calor no meio Britney Spears ‘ lançamento do novo livro – e todos os segredos revelados sobre o relacionamento deles – mas fomos informados de que seus irmãos *NSYNC ainda o protegem.

Fontes familiarizadas com a situação dizem ao TMZ… Lance baixo, Joey Fatone, Chris Kirkpatrickdar JC Chasez não tenho nada além de amor por Justin, e eles o apoiam apesar de todas as duras críticas devidas a “The Woman in Me”.