TO Miami Dolphins de 1972 terá a oportunidade de estourar oficialmente o champanhe na segunda-feira por mais um ano, depois que a seqüência de invencibilidade na NFL chegou ao fim, após derrotas surpreendentes dos dois times invictos que perderam seu status durante a Semana 6, o San Francisco 49ers e Philadelphia Eagles.

Os Dolphins de Don Shula foram os únicos a vencer o Super Bowl apesar de estar invicto na temporada regular, após a derrota de Filadélfia e São Francisco, quem levantar o Troféu Vince Lombardi em fevereiro próximo o fará com pelo menos uma derrota, e os membros vivos deste mítico time têm a tradição de se reunir sempre que o último equipe perde o recorde de invencibilidade, desta vez aconteceu bem no início da temporada.

São Francisco 49ers 17-19 Cleveland Browns

Os primeiros a perder pela primeira vez na campanha foram os 49ers, que visitaram o Cleveland Browns na semana 6 e apesar do quarterback Deshaun Watson não ter jogado devido a lesão, o time liderado pelo quarterback Brock Purdy quebrou uma sequência de 15 vitórias consecutivas (sem contar os playoffs) após um field goal perdido de 41 jardas sem tempo no relógio por Jake Moody deu a vitória aos locais por 19-17foi a primeira derrota de Purdy no calendário regular em sua jovem carreira.

Philadelphia Eagles 14-20 Jatos de Nova York

Mais tarde, no domingo, o governante Campeões da Conferência Nacionalos Eagles, visitaram o New York Jets e também sofreram a surpreendente derrota, o time do lesionado Aaron Rodgers, se recuperou de uma derrota por 14 a 3 no segundo quarto e com um ótimo desempenho de sua defesa derrotou o ‘City de Brotherly Love’ no segundo tempo para conquistar a vitória 20-14.

A equipe que mais se aproximou de igualar o O marco dos Dolphins em 1972 foi o New England Patriots de 2007que ficou invicto na temporada regular, mas foi surpreendentemente derrotado pelo New York Giants no mítico Super Bowl XLII disputado no agora State Farm Stadium (então Estádio da Universidade de Phoenix) em Glendale, Arizona.