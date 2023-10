Memphis Grizzlies culpa Tee Morant em parte pelo comportamento do filho Ja Morant fora da quadra

ESPN acaba de lançar um extenso relatório/cronograma de Eu Morant morte que levou ao seu suspensão por mau comportamento fora da quadra. Eles analisam o extenso relato de como ele não recebeu nenhum sinal de alerta vindo dos olheiros que o seguiram durante sua carreira universitária. Sobre como ele começou a se comportar como um bandido durante seu segundo e terceiro anos na Grizzlies de Memphis. A liderança da equipe chegou a um ponto crítico quando se encontrou com Ja Morant em um quarto de hotel e simplesmente lhe disse: “Você está ferrado”. Uma mensagem direta da liderança que ele decidiu continuar ignorando à medida que mais incidentes começaram a se acumular para ele. Mas neste relatório, ESPN aponta diretamente para Tee Morant pelo comportamento de Ja.

Ja Morant filmado com outra arma

A carreira frustrada de Tee Morant na NBA

O relatório afirma que Tee Morant está vivendo indiretamente a vida que não conseguiu quando era mais jovem por meio de seu filho. Segundo a reportagem, o comportamento de Tee Morant sempre foi mais dedicado a uma vida de excessos e à realização de festas VIP com celebridades desde o primeiro dia, desde que chegaram ao Grizzlies. A equipe rapidamente percebeu que esse era um comportamento preocupante que acabou afetando Ja Morant. Com isso, o jovem jogador se meteu em apuros e a suspensão veio logo em seguida. Os representantes de Tee Morant se recusaram a comentar as acusações dos Grizzlies.

Houve até um momento em que Tee Morant teve uma discussão acalorada com a analista da ESPN Shannon Sharpe durante um jogo do Grizzlies contra o Lakers. Foi um espetáculo para o mundo ver como os dois homens se ameaçaram como se fizessem parte de uma gangue. No relatório, um dos executivos dos Grizzlies que se recusou a ser identificado disse o seguinte: “Tee tem sido uma grande força motriz em tudo isso. Ele nunca chegou à NBA, mas esta era sua chance de viver como se fosse um superastro da NBA. .Isso tem sido um problema desde o início.” Ja Morant imediatamente compartilhou uma história do IG onde mostra apoio a seu pai após o artigo da ESPN.