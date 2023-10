Menina desaparecida de 9 anos encontrada após desaparecimento em Nova York, suspeita sob custódia

Charlotte Senaa menina de 9 anos cujo desaparecimento despertou temores de um sequestro, foi encontrada em segurança após desaparecer… e a polícia tem um suspeito sob custódia.

A Polícia do Estado de Nova York anunciou na segunda-feira que Charlotte estava “localizada e com boa saúde” depois de desaparecer no sábado durante um acampamento com sua família no interior do estado de Nova York.

Charlotte desapareceu depois de fazer um passeio de bicicleta no Moreau Lake State Park, percorrendo as trilhas de bicicleta com seus amigos mais próximos antes do jantar e nunca mais voltando. Sua mãe temia ter sido sequestrada depois que sua bicicleta foi encontrada em uma das voltas do parque.

As autoridades policiais lançaram uma busca no parque… com agências estaduais, federais e locais trabalhando juntas. A extensa busca recrutou cães policiais, barcos, equipes subaquáticas e drones para tentar encontrar Charlotte, com 400 pessoas vasculhando a área.

Um Alerta AMBER foi emitido na noite de domingo e na tarde de segunda-feira, a Polícia Estadual disse que os investigadores não acreditavam mais que Charlotte ainda estivesse no parque.

Não está claro quando e onde Charlotte foi encontrada… e as autoridades não divulgaram o nome do suspeito ou quais acusações eles poderiam enfrentar.