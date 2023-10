Menino muçulmano esfaqueado até a morte pelo proprietário, a polícia chama isso de crime de ódio

Uma criança palestiniana-americana foi esfaqueada até à morte pelo seu senhorio – de acordo com as autoridades, que afirmam que a origem muçulmana do rapaz foi a motivação para o crime.

71 anos José M. Czuba foi acusado de assassinato em primeiro grau na área de Chicago depois de supostamente esfaquear uma criança de 6 anos Wadea Al-Fayoume no fim de semana… com a polícia dizendo que o garoto foi esfaqueado mais de 26 vezes em seu apartamento no fim de semana.

A mãe de Wadea, Hanan Shahin, também foi esfaqueada uma dúzia de vezes durante o ataque, segundo as autoridades, mas sobreviveu à provação e espera-se que viva. Por seus ferimentos, Czuba também está sendo acusada de tentativa de homicídio… sem mencionar duas acusações de crime de ódio e agressão agravada com arma mortal.

Os federais estão envolvidos neste caso agora… já que as autoridades alegaram que Czuba gritou “Vocês, muçulmanos, devem morrer” durante o suposto assassinato. As autoridades acreditam que Czuba fez isso como resultado direto de o contínuo Conflito Israel-Palestina no Oriente Médio.

Quanto a como isso aconteceu… os policiais dizem que Czuba – que aparentemente não teve problemas com esses inquilinos no passado – bateu na porta deles do nada, e quando Hanaan a abriu… ele supostamente se lançou sobre ela, tentando sufocá-la… e passou a usar sua faca.

Desde então, as autoridades estatais disseram que este foi um incidente isolado e que nenhuma ameaça credível de ataques terroristas além desta se manifestou na comunidade. A morte de Wadea provocou protestos a nível nacional… com Presidente Biden condenando sua morte em um comunicado.