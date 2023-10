Menos de 24 horas depois de marcar dois gols pela Argentina, Lionel Messi aparece para partida do Inter Miami

Lionel Messi são muitas coisas. Um driblador imparávelum craque engenhosoa artilheiro implacável. Mas uma de suas características mais importantes às vezes não é comentada o suficiente: ele é um ótimo companheiro de equipe.

Quando Messi entrou Inter Miami durante o verão, muitos acreditaram que ele estava pronto para ficar em segundo plano no clube e navegar até o final de sua carreira. Ele rapidamente colocou de lado qualquer uma dessas dúvidas, brincando tão difícil como sempre para Miami e conduzindo-os ao seu primeiro troféu. Uma lesão no tendão da coxa atrapalhou o final da temporada dele e do Inter Miami, mas ainda faltam duas partidas para o término.

Depois de jogar Argentina-Peru, Messi apoia seus companheiros no banco no Inter Miami x CharlotteRoberto Ortega

Messi se teletransporta da Argentina para Fort Lauderdale

Messi não pôde jogar na noite de quarta-feira, quando o Inter Miami enfrentou Charlotte FCmas o argentino esteve presente no DRV PNK Stadium, apoiando seus companheiros de equipe do Inter.

Não faz nem um dia inteiro que Messi marcou duas vezes contra o Peru em um Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Messi começou o jogo e jogou mais de 90 minutos, sinalizando seu retorno à força total após a lesão no tendão da coxa.

Um retorno de 22 horas, incluindo um voo de bons ares para Fort Lauderdale, foi demais até para o sobre-humano Messi. Mesmo que Miami não possa se classificar para os playoffs, Messi está deverá jogar a última partida do time na temporada regular no sábado em Charlotte.

A próxima chance dos torcedores de assistir Messi acontecerá no início de novembro, quando o Inter Miami viajam para a China para sua primeira turnê internacional. Messi então se preparará para a fase de qualificação mais difícil da Argentina: casa contra Uruguai e longe no Maracanã contra Brasil.