Mensagem terna e amorosa de Jonathan Owens para Simone Biles após seu último sucesso

Jonathan Owens e Simone Biles são um dos casais poderosos do esporte. Os dois se casaram oficialmente em abril deste ano, depois de ficarem noivos em fevereiro de 2022.

A mensagem de Jonathon para sua esposa após seu último sucesso comoveu os fãs e é uma prova de que o casal está indo cada vez mais forte tanto pessoal quanto profissionalmente em seus respectivos esportes.

Biles conquistou o ouro por equipe no Campeonato Mundial de Antuérpia de 2023 que também passou a ser o 20º de sua carreira condecorada. Ao fazer isso, ela estabeleceu um novo recorde para o mais medalhas conquistadas (33) em Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos, o que tecnicamente falando faz dela a maior atleta de todos os tempos.

As mensagens amorosas de Jonathan Owen apoiam

E não havia como o marido Jonathan Owen sentir falta disso. O Green Bay Packers jogador postou mensagens tocantes de apoio enquanto seu parceiro tentava conquistar o que acabou sendo uma medalha histórica.

“Trancado para dentro,” foi a legenda da primeira história no Instagram que ele postou sobre Biles enquanto a observava se apresentar. “Vamos” com ícones de medalha de ouro e “tão orgulhoso de você” com emojis de fogo foram as seguintes mensagens postadas pela estrela da NFL.

Foi uma comovente demonstração de apoio ao que acabou sendo um dia verdadeiramente histórico para Biles.