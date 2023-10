Merab Dvalishvili ficará ‘de coração partido’ se a próxima luta não for pelo título do UFC: ‘Esses são os touros nº 1***’

Merab Dvalishvili não consegue entender a nova imagem do título peso galo do UFC.

Depois de encerrar sua série de nove vitórias consecutivas, a melhor da divisão, com um desempenho dominante sobre o ex-campeão Petr Yan em março, muitos presumiram que a próxima luta de Dvalishvili seria pelo cinturão do UFC. Isso mudou, no entanto, quando Sean O’Malley causou uma reviravolta impressionante sobre Aljamain Sterling no UFC 292 para dar início a uma nova era no topo do trono dos galos.

Em vez de convocar adversários de alto escalão, como Sterling ou Dvalishvili, para sua primeira defesa de título, O’Malley escolheu o único homem a derrotá-lo, Chito Vera. Um veredicto oficial sobre o adversário de O’Malley ainda não foi alcançado, mas todas as indicações são de que O’Malley x Vera 2 é o atual favorito para a próxima luta pelo título da divisão.

Para Dvalishvili, a decisão é tão desconcertante quanto frustrante.

“Estes são os touros nº 1***, cara”, disse Dvalishvili na quarta-feira A hora do MMA. “Chito Vera está 1-1 [over his past two], e na última luta ele venceu o cara que, nas últimas oito lutas, tem duas vitórias. Eu respeito o cara que ele venceu da última vez [Pedro Munhoz], mas todos nós sabemos, cara. Quem tem [Vera] espancado? Ele está 1-1 agora, está em sexto lugar. E eu venci o José Aldo, e o José Aldo venceu o Chito Vera. Chito Vera não merece isso.

“Islam Makhachev já perdeu antes e agora é um campeão – se Islam Makhachev ligar [out] seu oponente [to be] o cara que bateu nele, não faz sentido, né? Agora você é campeão. Você está no topo do mundo, é campeão e chama o cara número 6? Especialmente quando você tem um cara como eu? Tenho uma sequência de nove vitórias consecutivas e venci dois ex-campeões. Eu venci o cara com 10-8 rounds, o cara que venceu o O’Malley, Petr Yan. Se O’Malley quer um verdadeiro adversário, um verdadeiro candidato, se ele quer respeito, ele tem que lutar comigo.”

Dvalishvili, 32 anos, sofreu recentemente uma lesão na mão, mas disse na quarta-feira que foi oficialmente liberado para retomar os treinos e está pronto para lutar sempre que o UFC desejar.

O candidato georgiano está invicto desde setembro de 2018 e possui vitórias sobre ex-campeões e desafiantes ao título, incluindo vitórias sobre Aldo, Yan, John Dodson e Marlon Moraes. Se não fosse por uma luta de última hora em 2020, no peso catch de 140 libras, a sequência de rebatidas de Dvalishvili empataria com Aljamain Sterling na mais longa sequência de vitórias na história do peso galo do UFC. (As oito vitórias consecutivas de Dvalishvili na categoria até 135 libras atualmente ocupam o segundo lugar de todos os tempos, já que a luta de peso catch não conta oficialmente para a contagem.)

Então, quando Dvalishvili vê O’Malley ignorá-lo em favor de um desafiante que perdeu uma decisão unilateral em março passado, ele não pode deixar de tirar conclusões precipitadas.

“Acho que ele me considera um péssimo adversário para ele”, disse Dvalishvili. “É isso que estou supondo. Porque se ele for esperto e for um verdadeiro campeão, ele deveria querer lutar comigo. Porque sim, sou um verdadeiro candidato. Eu sou o número 1 e há uma história aí. Roubei a jaqueta dele e sou amigo do Aljo e tenho minha história, sou do país da Geórgia, vim para cá há 11 anos e me tornei lutador profissional, agora sou o número 3 do UFC e meu nome é Merabe. Tenho uma sequência de nove vitórias consecutivas, como falei, e se ele for um campeão de verdade, deveria querer lutar comigo. É assim que um campeão faz [it]. Eles lutam contra o próximo candidato, não escolhendo alguém entre os seis primeiros.”

“Não vou dizer que vou vencê-lo facilmente”, acrescentou Dvalishvili. “O’Malley é um desafio para mim. Mas estou criticando ele desde 2018, desde a minha primeira luta. …Eu sempre quis lutar com ele. Sempre quero me desafiar. Sempre quero lutar com os caras que estão na minha frente e quem é o desafio, e continuo querendo fazer isso. E se não for uma revanche agora [with Sterling] — O Aljo merece mais, mas se não for isso — eu sou o próximo cara, e estou dizendo que estou pronto, estou saudável, e vou lutar, e pronto, cara. Não vejo por que eles não deveriam me dar essa luta. Agora é a minha vez.”

Embora o UFC ainda não tenha feito um anúncio oficial sobre a primeira defesa do título de O’Malley, “Suga” tem sido bastante desdenhoso sempre que o nome de Dvalishvili surge. O campeão disse recentemente ao MMA Fighting que acredita ter nocauteado Dvalishvili na mesma noite em que nocauteou Sterling, citando o fato dos dois serem amigos íntimos e parceiros de treino.

Dvalishvili sabe que pode estar travando uma batalha difícil.

“Eu ficaria com o coração partido [if I don’t fight for the title next]”, disse Dvalishvili. “Quem sou eu? Nada que eu possa fazer. Eu nunca escolho meu oponente. Sempre aceito o que o UFC me dá e serei igual. Não acho que eles nunca vão me perguntar nada, mas quem sou eu? Mas sim, eu adoraria [have] essa luta, e ficarei com o coração partido. Mas está tudo bem, a vida continua, estou saudável, minha vida está boa e estou bem. Mas o certo é que devo lutar em seguida pelo título.”

Dvalishvili acrescentou que não teria problema esperar que O’Malley x Vera 2 acontecesse no início de 2024 se ele garantisse a próxima chance de vencer em algum momento do verão.

“Não tenho problema em esperar”, disse Dvalishvili. “E se eles realmente fizerem essa luta, pelo menos deveriam me colocar como lutador reserva.”