Merab Dvalishvili responde às críticas de Dana White: ‘Eu sei [what] Eu mereço’

Merab Dvalishvili não entende a animosidade que está sendo lançada em sua direção pelos fãs de luta e também por seu chefe, o CEO do UFC, Dana White, em relação à sua amizade com Aljamain Sterling, especialmente agora que Sterling não é mais o campeão peso galo do UFC.

Após a chocante perda do título de Sterling para Sean O’Malley no UFC 292, White emitiu uma repreensão contundente à abordagem de Dvalishvili em sua carreira, chegando ao ponto de questionar por que Dvalishvili entrou no MMA se sua lealdade para com seu amigo de longa data e treinamento o parceiro Sterling iria atrapalhar seu caminho até o cinturão. As palavras de White atraíram críticas de alguns, já que a vitória de O’Malley aparentemente esclareceu o dilema do Team Serra-Longo que Sterling e Dvalishvili enfrentaram, mas deixaram Dvalishvili mais confuso do que qualquer outra coisa.

“Eu não entendo”, disse Dvalishvili sobre White na quarta-feira A hora do MMA. “Talvez eu não entenda, talvez eu não saiba. Eu sou um [real] lutador e o que eu sei que mereço.

“Meu trabalho é lutar e estou pronto para lutar, e isso é tudo que sei.”

Dvalishvili, 32 anos, atualmente tem uma sequência de nove vitórias consecutivas no UFC, a melhor da divisão, e é o peso galo mais bem colocado no ranking da própria promoção, além de O’Malley e Sterling, no entanto, parece que isso pode não ser suficiente para levá-lo a disputa pelo título que ele é há muito cobiçado.

Após a vitória de O’Malley, o novo campeão pulou Dvalishvili como candidato e, em vez disso, convocou Chito Vera, número 6 do ranking, para sua primeira defesa de título. O UFC ainda não formalizou O’Malley x Vera como a próxima luta pelo título da divisão, mas se esse for o rumo que a promoção tomar, Dvalishvili ficará de fora. E depois de enfrentar um desafio mais longo do que qualquer não-campeão na história do peso galo do UFC, Dvalishvili não pode deixar de se sentir magoado com a forma como a situação parece estar se desenrolando.

“Às vezes me sinto muito estressado”, admitiu Dvalishvili. “Eu nunca estive [in a situation like] esse. É simplesmente difícil, sabe? Estou tão perto e tenho treinado forte e tudo mais, sempre estive focado na minha próxima luta, na minha próxima luta, e fui passo a passo.

“Mas agora eu sei [my] próximo [fight] deveria ser pelo título e não quero voltar atrás e lutar com alguém, porque toda luta é arriscada, sabe? E por que tenho que arriscar me desafiar, perder peso, e tudo pode acontecer. Posso quebrar a perna e se isso acontecer na luta e eu perder uma luta por causa da lesão ou algo assim, vou perder a oportunidade de disputar o título. Mas isto é importante para o meu país, a Geórgia.

“Nenhum georgiano lutou pelo título ainda, então isso será muito importante para o meu país e para a minha carreira. Não quero perder esta oportunidade. Não quero perder esta oportunidade. E eu quero o que mereci, sabe? Acho que mereço lutar pelo título e acho que mereci isso também. Não quero mais luta porque estamos falando de esporte, estamos falando de ranking e de quem merece a próxima disputa pelo título. Eu acredito e sei que mereço isso.”

Para piorar as coisas para Dvalishvili, está o quão desdenhoso o campeão tem sido sempre que seu nome aparece. O’Malley disse recentemente ao MMA Fighting que já se sente como se tivesse despachado Dvalishvili por causa do nocaute em Sterling no UFC 292.

Para Dvalishvili, isso é apenas mais uma retórica cansada que ele está cansado de ouvir.

“Isso não faz sentido”, disse Dvalishvili. “Eu e o Aljo somos amigos, somos companheiros de equipe, mas vamos lá. Meu nome é Merab Dvalishvili, sou [ranked] Nº 2, Aljo nº 1. Então, como foi [O’Malley] me bata? Não faz sentido. Não faz sentido. Sou um novo desafio e ele deveria lutar comigo. Não entendo por que as pessoas estão sempre culpando nossa amizade. Não só amizade, somos companheiros de equipe, estamos lutando e empurrando uns aos outros, e eu sempre ajudo Aljamain Sterling em seus vôos, quando ele se prepara para seu campo de treinamento, e ele sempre me ajuda e somos amigos. Isso é tudo.

“O UFC nunca ofereceu ao Aljo ou a mim para lutarmos. Eu não entendo porque eles reclamam conosco [about] não estamos brigando. Sim claro. Eu falo que não quero lutar contra o Aljo, e não quero lutar contra o Aljo, mas se o UFC oferecer a luta e se o UFC talvez oferecer um bom dinheiro, ou se estivermos em situação [where] não há mais ninguém com quem possamos lutar, talvez eu e Aljo, sentamos como sempre e talvez possamos lutar”, continuou Dvalishvili.

“Mas agora eles fazem um grande negócio [about us being] amigos? Aljo estava sempre reservado. Houve Petr Yan e o próximo TJ Dillashaw, depois [that] Henry Cejudo, e eles empurraram [Sterling] voltou e fez ele voltar rápido e eles deram [him] O’Malley – e eles nunca me ofereceram Aljo. Não entendo por que as pessoas, sejam elas quem forem, reclamam. Eu não entendo.”