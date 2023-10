Mercadinho São Luiz está com MAIS DE 40 VAGAS abertas

O Mercadinho São Luiz, rede de supermercados que está entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil, segundo o Great Place to Work (GPTW), está com ótimas vagas de emprego no estado do Ceará. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, veja a lista de oportunidades:

Analista de Processos Sênior – Fortaleza – CE – Efetivo;

Analista de Projetos Pleno – Fortaleza – CE – Efetivo;

Assistente Administrativo – Fortaleza – CE – Efetivo;

Assistente Controle de Qualidade – Fortaleza – CE – Efetivo;

Atendente Especialista em Bebidas – Fortaleza – CE – Efetivo;

Atendente I – Fortaleza – CE – Efetivo;

Auxiliar de Depósito – Fortaleza – CE;

Auxiliar de Produção – Fortaleza – CE – Efetivo;

Auxiliar de Confeitaria – Cidade dos funcionários – Fortaleza – CE – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Fortaleza – CE – Efetivo;

Banco de talentos – Fortaleza – CE – Banco de talentos;

Empacotador (a) – Fortaleza – CE – Efetivo;

Empacotador (a) – Eusébio – CE – Efetivo.

Mais sobre o Mercadinho São Luiz

Contando mais detalhes, é importante frisar que o Mercadinho São Luiz surgiu em 1972. Desde então, está no ramo de varejo e inaugurou a primeira filial na Avenida Santos Dumont, em Fortaleza. Seu fundador era um líder diferenciado, e acreditava que o sucesso da empresa dependia, antes de qualquer outra coisa, da felicidade de seus clientes, dos parceiros e, principalmente, de “seu pessoal”, os colaboradores.

O que começou como uma pequena loja foi crescendo em popularidade e, consequentemente, em qualidade, quantidade e tamanho. Com muito trabalho e dedicação de sua equipe, o São Luiz inaugurou novas filiais e transformou-se, a partir da década de 80, em uma das maiores empresas supermercadistas cearenses, posto que ocupa até os dias de hoje.

Como efetivar a sua inscrição?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

