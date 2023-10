Mercado Livre prepara maior Black Friday da história; veja detalhes

O Mercado Livre, uma das maiores plataformas de e-commerce da América Latina, está otimista em relação à próxima Black Friday. A empresa espera superar o crescimento de 18% das vendas observado no ano passado. Com um cenário econômico mais favorável, com menor desemprego, desaceleração da inflação e cortes na taxa básica de juros, executivos da companhia veem condições mais sólidas para a retomada do consumo.

Expectativas positivas para a Black Friday

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Mercado Livre, oito em cada dez consumidores estão interessados em comprar na Black Friday. Além disso, cerca de 50% dos entrevistados planejam gastar mais este ano do que gastaram na data anterior. Esse aumento no interesse dos consumidores é evidenciado pelo maior apetite pelo pagamento à vista, que pode representar até 18% de todo o volume transacionado.

Investimento em marketing

Para impulsionar as vendas durante a Black Friday, o Mercado Livre está preparando o maior investimento em marketing já feito para a data. A empresa aumentará em 50% o valor investido em campanhas publicitárias, com destaque para a parceria com a Rede Globo e o garoto propaganda Marcos Mion. A cada vez que Marcos Mion aparecer na televisão apertando mãos, uma referência ao logo da marca, o Mercado Livre disponibilizará um cupom de desconto para compras no site. O investimento em cupons de desconto para 2023 será 137% maior do que o do ano anterior.

Contratação de temporários

A fim de garantir o ritmo de operações de entrega rápida durante o pico de demanda da Black Friday, o Mercado Livre anunciou a contratação de 5,6 mil vagas temporárias, com foco no setor de distribuição e logística. Essa medida visa atender às expectativas dos consumidores, que consideram as entregas rápidas um diferencial da marca.

Produtos mais procurados

Com a melhora da economia brasileira, o Mercado Livre e o Mercado Pago esperam que os consumidores aumentem o valor médio de suas compras. Segundo a pesquisa realizada pela empresa, houve um aumento de 3,0 pontos percentuais na parcela de consumidores que pretendem gastar mais de R$ 2.000 nesta Black Friday. Além disso, 96% dos usuários entrevistados pretendem fazer compras online durante a data.



Os produtos mais procurados pelos consumidores são os de maior valor, como eletrodomésticos, eletrônicos e celulares. Moda, decoração, alimentos e produtos fitness também aparecem no top 10. O Mercado Livre qualifica a categoria de eletrodomésticos como “estratégica” e busca fomentar cada vez mais a venda direta desses itens através da plataforma.

Diferenciais do Mercado Livre

O Mercado Livre se destaca no mercado de e-commerce brasileiro por oferecer diversos diferenciais aos consumidores. Além das entregas rápidas, a empresa busca sempre oferecer benefícios exclusivos para os clientes da carteira digital Mercado Pago. Durante a Black Friday, serão divulgadas medidas de apoio a pequenos e médios empresários que utilizam a plataforma.

Plataforma de venda de eletrodomésticos

Com expectativas positivas e estratégias agressivas de marketing, o Mercado Livre se prepara para a maior Black Friday da história. A empresa espera superar o crescimento das vendas do ano anterior e oferecer benefícios exclusivos aos consumidores. Com a contratação de temporários e o foco na entrega rápida, o Mercado Livre busca garantir a satisfação dos clientes durante o pico de demanda da data. Os produtos mais procurados pelos consumidores são os de maior valor, como eletrodomésticos, eletrônicos e celulares. Com a melhora da economia brasileira, os consumidores estão mais dispostos a aumentar o valor médio de suas compras. O Mercado Livre se posiciona como uma plataforma estratégica para a venda direta de eletrodomésticos e busca fomentar cada vez mais esse mercado.