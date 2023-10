Mesa redonda de previsões de Tyson Fury x Francis Ngannou: Quem vence Fury x Ngannou e como?

Tyson Fúria e Francisco Ngannou terão os olhos do mundo dos esportes de combate no sábado, quando se enfrentarem em uma luta de boxe de 10 rounds em Riad, na Arábia Saudita. Fury, campeão linear dos pesos pesados ​​do boxe, é um grande favorito nas apostas para derrotar Ngannou, o ex-rei dos pesos pesados ​​do UFC que está fazendo sua estreia no boxe profissional. Mas será que Ngannou conseguirá o que se tornaria instantaneamente um dos resultados mais chocantes da história do esporte?

Shaun Al-Shatti, Steven Marrocco e Jed Meshew do MMA Fighting voltam à mesa redonda para fazer suas previsões para a luta pay-per-view deste fim de semana.

Al Shatti: Olha, pensei muito sobre que tipo de desempenho no sábado poderia razoavelmente ser considerado uma vitória para Francis Ngannou. Não no clichê “Francisco vence só por estar aqui!” sentido, mas um desenvolvimento genuíno e surpreendente que levaria o ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC ao próximo nível de estrelato nos esportes de combate, uma vez que ele finalmente fica aquém do rei dos pesos pesados ​​​​do boxe. Floyd Mayweather x Conor McGregor é ilustrativo neste caso. McGregor roubou alguns rounds iniciais (porque Mayweather o carregou), nunca atingiu o convés e só perdeu em uma parada no estilo esse cara-está-claramente-exausto demais para continuar a comer esses socos contra as cordas.

E o que aconteceu?

Todos que assistiam de casa, desde fãs casuais até boxeadores do Hall da Fama como Mike Tyson e George Foreman, elogiaram McGregor por manter a luta competitiva – embora nunca tenha sido competitiva no sentido tradicional – e o estrelato de McGregor disparou para uma estratosfera inteiramente nova. O campeão do UFC nunca teve uma chance realista de perturbar Mayweather, ele só precisava superar as expectativas excepcionalmente baixas que a maioria tinha para ele.

Nesse sentido, acho que Ngannou pode – e irá – imitar um feito semelhante.

Apesar de toda a sua linguagem bombástica, Fury ainda leva sua arte no ringue muito a sério. Ele conhece o que está em jogo aqui, quão catastrófico o sábado pode ser para o seu legado se abordar Ngannou com algo menos do que o máximo respeito. Portanto, prevejo que veremos o mesmo início lento que Fury insiste que não acontecerá. Ele passará as primeiras rodadas baixando informações, processando e digerindo o plano de jogo que seu oponente neófito está apresentando em seu caminho. Ngannou apostará uma ou duas rodadas em atividade e talvez até dê um soco surpreendentemente bom, provocando uma enxurrada de postagens superexcitadas em MAIÚSCULAS nas redes sociais.

Mas então, tão rapidamente quanto chegou o momento de esperança do MMA, tudo acabará.

O movimento, o comprimento e a sofisticação do soco de Fury tomarão conta, ele dominará um Ngannou enfraquecido a caminho de uma paralisação misericordiosa, mas não tão brutal, no quinto assalto. Os dois campeões dos pesos pesados ​​​​se abraçarão e se elogiarão antes de partirem para ganhar dinheiro com seus gigantescos dias de pagamento, e muitos falantes falarão de Ngannou com nova reverência nos dias seguintes por “lutar competitivamente” com o peso pesado número 1 do planeta. . E tudo bem. Como disse certa vez um homem sábio, o tempo é um círculo plano.

Esta não é a primeira nem a última vez que faremos esta viagem ao absurdo.

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Meshew: Eu realmente acho que Ngannou tem alguma chance? Claro que eu faço! Porque apesar de toda a sua lógica, razão, ciência, inteligência e pensamento racional, Al-Shatti, você deixou de fora algo muito importante em seu cálculo mental: Vibrações.

Este tem sido o ano das vibrações nos esportes de combate, com a anarquia descontrolada aparentemente a cada dois fins de semana. Israel Adesanya finalmente exorciza seus demônios ao derrotar Alex Pereira, apenas para perder o título cinco meses depois para Sean Strickland, entre todas as pessoas. Aljamain Sterling finalmente é respeitado como um dos maiores pesos galo de todos os tempos, apenas para ser eliminado em seis minutos. O amplamente ridicularizado Dricus du Plessis é sacrificado ao universalmente amado Robert Whittaker, apenas para o DDP esmagar Bobby Knuckles com facilidade. Caramba, ainda nesta semana os Deuses continuaram seu reinado de terror, forçando Jon Jones a deixar o UFC 295, então agora Sergei Pavlovich e Tommy Aspinall estão lutando pelo título.

As vibrações estão por toda parte. O caos reina. E isso sem falar na parte mais importante de tudo isso: Tyson Fury cuspiu na cara dos Deuses Combatentes.

A primeira regra absoluta da promoção da luta é nunca contar as galinhas. Não importa o sabor que tenham, os esportes de combate são profundamente imprevisíveis. Em qualquer dia, um lutador pode ficar doente, torcer o tornozelo, ter uma noite de folga ou simplesmente peidar o cérebro na pior hora possível. Qualquer lutador profissional pode vencer qualquer luta a qualquer momento, então você não fica planejando um futuro que pode nunca chegar, porque você nunca sabe se vai pegar um problema estomacal três horas antes do jogo e de repente você ‘ Estou lá fora pegando Buster Douglas. E, no entanto, foi exatamente isso que Fury fez ao pré-agendar sua luta de unificação com Oleksandr Usyk. O homem poderia muito bem ter incendiado o Templo de Apolo.

Olha, não estou aqui para dizer que Francis Ngannou é um boxeador melhor que Tyson Fury. Obviamente isso não é verdade. Também não vou sugerir que ele ganhe porque tem “ângulos de MMA” ou algo assim. Estou aqui simplesmente para fazer a pergunta: não seria a coisa mais engraçada de todas?

Basta pensar nisso. Francis Ngannou – um homem que perseverou em mais dificuldades do que qualquer pessoa que esteja lendo isso agora provavelmente jamais conheceu, que se tornou o “Homem Mais Malvado do Planeta” apenas para ser abertamente ridicularizado por desafiar a estrutura de poder feudal do UFC e agir por conta própria melhores interesses, que mais uma vez mergulhou em todos os seus detratores ao conseguir tudo o que sempre quis – mais uma vez supera a descrença e a zombaria generalizadas ao nocautear o maior peso pesado desta geração, apesar de ser obviamente impossível. Isso não seria o melhor?

Pense na reação de Dana White. Oh, quão glorioso isso seria. O UFC anunciaria Conor McGregor x Michael Chandler no almoço de domingo. E as ruas da internet? Incontáveis ​​​​cheques azuis tropeçando em si mesmos para dizer que Fury nunca foi tão bom em primeiro lugar. Toda a administração do PFL em pleno luto por Alonzo, percebendo que Francisco nunca irá lutar por eles, mas que também não terão que pagar-lhe milhões de dólares. Caos por toda parte. Seria incrível.

E esse é o mundo em que escolho viver minha vida, um mundo de alegria incontestável. Aquele em que, pela primeira vez, o mocinho realmente vence. O herói obtém seu triunfo e os créditos rolam, e o tempo todo estarei rindo ao fundo.

Foto de Justin Setterfield/Getty Images

Marrocos: Aqui está minha previsão: Francis Ngannou deixa Riad, voa de volta para Las Vegas em um confortável jato particular, para no Wells Fargo local e dá um choque no caixa quando ele desliza sob o plexiglass um cheque com um 10 e seis zeros (dê ou pegue). Ngannou volta para casa, abre o Realtor.com e usa esse dinheiro para comprar várias propriedades que lhe proporcionam fluxo de caixa mensal. Ele compra anuidades, investe em uma empresa jovem e promissora e guarda suas ações em um Roth IRA que lhe permitirá evitar impostos legalmente quando a empresa crescer. Ele cria uma organização sem fins lucrativos para projetos de infraestrutura nos Camarões. Ele se torna um patrono das artes. E ele volta para o Xtreme Couture, onde seus companheiros comemoram o maior salário de sua carreira, apesar do custo real, a dor de cabeça de um nocaute em algum lugar no sexto round, e ele treina para mais um big bag no PFL.

Já vimos esse filme antes – só estamos vendo com caras maiores. Não importa o quão forte Ngannou soque, ele é um neófito absoluto na doce ciência. Isso não seria um problema se ele estivesse enfrentando uma das centenas de pesos pesados ​​“oponentes” flutuando no cenário do boxe. Caramba, provavelmente não importaria contra os caras de nível intermediário. Mas é de Tyson Fury que estamos falando. Olhe para todas as armas dele, todas as armas de Ngannou, e então me diga, honestamente: você realmente acha que ele tem alguma chance?

Não me interpretem mal: eu adoraria se Ngannou pegasse Fury com uma daquelas marretas, mandando-o para a tela. Mas apenas a arrogância de Fury permitiria que isso acontecesse. A simples ideia de levar um L para um boxeador estreante deixaria, eu acho, Fury mais motivado para entrar completamente preparado para o pior. No caso de Ngannou, é um poder de nocaute em ambas as mãos. Fury tem bastante preparação nesse sentido. Ele lutou contra Deontay Wilder três vezes e sobreviveu aos golpes mais fortes de Wilder. Mais importante ainda, ele silenciou os ataques de Wilder com o estilo que usou para tornar um homem de aparência mediana um homem excepcional no ringue.

Fury tem dons naturais na velocidade com que percorre distâncias para desferir ataques e sair do caminho. Ele também é um especialista absoluto em luta corpo-a-corpo, usando clinches e bandagens no pescoço para se manter seguro e cansar seus oponentes. E ele tem força para fazer 12 rodadas difíceis usando todas essas ferramentas. Ngannou ainda não passou três rounds de boxe e agora está prestes a completar 10. Se ele não conseguir acertar um de seus martelos nos primeiros rounds, ele perderá força em algum lugar no terceiro ou quarto. Então ele será um alvo fácil para todas aquelas retas rápidas de direita, ganchos de esquerda e uppercuts. Fury entrará furtivamente. Fury irá detê-lo e provar mais uma vez que MMA e boxe são muito, muito diferentes na teoria e na prática.

Leve essa previsão ao banco.