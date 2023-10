Mesa Redonda: Qual é o evento número 1 imperdível que resta na programação de 2023 do UFC?

O UFC está guardando o melhor para o final.

Cinco lutas pelo campeonato estão marcadas para o último trimestre de 2023, junto com uma série de confrontos intrigantes que podem ter implicações de longo alcance para os competidores e carreiras.

Todos nós podemos respirar aliviados sabendo que Jon Jones vs. Stipe Miocic e Leon Edwards vs. Colby Covington estão finalmente agendados, adivinhe se o Islã Makhachev vs. Charles Oliveira e Alexandre Pantoja vs. Brandon Royval as revanches terminarão de maneira diferente de seus primeiros encontros, e rir de Jiri Prochazka e Alex Pereira se encontrando na terceira luta vaga pelo título meio-pesado do UFC em 12 meses.

Mas qual evento vale mais o seu dinheiro? Qual luta tem maior probabilidade de entregar a mercadoria? E quais lutas sem título têm a chance de roubar a cena? Junte-se a Shaun Al-Shatti, Steven Marrocco, Alexander K. Lee e Jed Meshew do MMA Fighting e enquanto classificamos uma lista carregada do UFC.

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Meshew: Em termos de qual evento vale mais meu dinheiro, eu realmente acho que só há uma resposta: UFC 296. Da forma como está agora, o último evento pay-per-view do ano é uma obra-prima de três estrelas de Meshewlin no papel, e apenas metade das lutas foram anunciadas.

Leon Edwards x Colby Covington não é a luta que alguém merece, mas deixando de lado o quão insano é que Colby esteja conseguindo essa chance, ainda é uma grande luta. Covington vai pressionar, e Edwards vai enfiar as quedas e bater a cabeça na jaula, assim como fez com Kamaru Usman na revanche.

Alexandre Pantoja e Brandon Royval são dois dos 10 lutadores mais emocionantes que competem atualmente no MMA, ambos com sequências de bônus de desempenho. E, ah, sim, a primeira briga deles foi de banana. Inscreva-me no (Mike). Aguarde isso.

Tony Ferguson x Paddy Pimblett é uma farsa moral e uma desgraça do mais alto nível. Mas dado o quão ridiculamente engraçado este ano tem sido, Ferguson provavelmente vai superar sua profunda lavagem e perturbar Pimblett, estrangulando a próxima galinha dos ovos de ouro do UFC. Muitas pessoas ficarão profundamente satisfeitas em ver “El Cucuy” não ser uma droga pela primeira vez em anos, e eu pessoalmente talvez nunca pare de rir se isso acontecer. Então é isso.

E então temos Shavkat Rakhmonov enfrentando Stephen Thompson e Vicente Luque contra Ian Machado Garry. Ambos os confrontos também são, sem dúvida, cruéis, mas as lutas em si são bangers certificados pelo USDA. Rakhmonov tem uma taxa de finalização de 100 por cento e pode ser o melhor meio-médio vivo, enquanto Machado Garry parece legitimamente o próximo grande sucesso com 170 libras e está prestes a lutar contra um All-Violence All Star. Sim por favor.

Claro que ainda faltam meses para esse evento, então os Deuses do MMA sempre podem estragar as coisas da maneira certa. Mas no papel, este evento está muito acima de uma revanche pela luta pelo título com apoio mínimo (294), um card MSG encabeçado por dois caras com uma luta combinada nos últimos três anos e um bando de 0 eventos Meshewlin Star como forragem ESPN + .

Foto de PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images

Al Shatti: Profundidade, shmepth. Não estamos tentando ganhar um campeonato da NBA aqui. Estamos falando das lutas mais marcantes do período mais marcante de 2023, e é por isso que o UFC 295 é a resposta óbvia (e correta) para este exercício de reflexão.

De verdade, vocês viram o que está no topo do faturamento do MSG? Jon Jones x Stipe Miocic e Jiri Prochakza x Alex Pereira não são apenas a melhor atração principal da lista de final de ano, é facilmente a melhor dobradinha em um pay-per-view de todo o ano de 2023.

“Mas Shaheen!“Já posso ouvir você protestando”,Stipe tem 41 anos e não luta desde março de 2021! Ele vai ser esmagado!” E sabe de uma coisa? Você provavelmente está certo! Mas também… quem se importa? A luta principal de novembro é realisticamente o confronto menos convincente que o UFC poderia ter nos dado para a primeira defesa do título dos pesos pesados ​​de Jon Jones, mas Miocic também é a parte menos importante desta equação. A verdadeira intriga é Jones, porque embora aquele homem possa andar por aí usando uma pulseira do UFC, ainda não temos IDEIA REAL de como é a aparência de um Jon Jones peso pesado! A luta de janeiro com Ciryl Gane não nos mostrou nada.

O UFC 295 pode ser o último vislumbre que teremos para realmente ter uma noção de que tipo de dano um dos maiores lutadores de todos os tempos poderia ter causado na categoria dos grandes. Independentemente de Jones vencer novamente em dois minutos ou passar os cinco rounds completos com Miocic, a chance de desvendar esse tipo de dados históricos torna-os instantaneamente significativos e significativos.

E isso sem eu mencionar o co-principal.

Meu Deus, esse co-principal.

Jiri Prochazka x Alex Pereira é a luta mais selvagem, imprevisível e totalmente melhor que resta no calendário de 2023. Isso é o candidato à Luta do Ano mais garantido no papel que já vimos. Os níveis de ultraviolência que esses dois caras são capazes de… caramba, fico arrepiado só de pensar nisso. Dois gigantes monstruosos que personificam o caos e carregam o Toque da Morte em todos os membros – não, este é um confronto direto do Combate mortal. Se eu pudesse escolher apenas uma luta para assistir neste trimestre, seria essa, sem um segundo de hesitação.

Claro, ainda restam cartas mais profundas em 2023, mas os pay-per-views são lembrados por quem fechou o show, não por quem abriu a noite. E nesse quesito o UFC 295 é sem igual.

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Marrocos: Hoje em dia, o UFC só precisa tentar acumular eventos duas vezes por ano: julho, para a International Fight Week, e dezembro, para o card de final de ano. Quando o restante da programação do pay-per-view do ano é imperdível, parece mais uma boa sorte do que um design.

É por isso que o UFC 296 se destaca para mim. Em um ano de cards pesados, o pay-per-view de dezembro parece (até agora) muito bem equilibrado, com cinco lutas de intrigas bastante legítimas no card principal. Você poderia chamar isso de liquidação de fim de ano para a velha guarda do UFC, com nada menos que três veteranos – Ferguson, Thompson e Luque – enfrentando a próxima geração de estrelas. Todos eles têm uma queda por lutas emocionantes, e todos não estão mais no auge competitivo, estendendo o tapete vermelho para Pimblett, Rakhmonov e Machado Garry, respectivamente, subirem de nível em suas respectivas divisões.

Pimblett vs. Ferguson é um prazer totalmente culpado; Não quero mais ver Ferguson lutar – ponto final – por sua saúde a longo prazo. Mas como não tenho controle sobre isso, ficarei atento para ver se os deuses do MMA estão suficientemente tentados pelo que parece ser uma armação óbvia para derrubar os planos do UFC.

É esse trio de lutas que me motiva tanto ou mais do que as lutas pelo título no topo do evento. Como Jed mencionou, a disputa pelo título de Covington é surpreendente, e Belal Muhammad é muito mais merecedor. Como Muhammad, Edwards parece levar a melhor em sua carreira e, ainda assim, continua a lutar em circunstâncias nada ideais. Será divertido se ele torcer o proverbial nariz para o UFC com uma vitória. Mas é claro que não tenho nenhum interesse nisso.

De todos os confrontos do card, a luta pelo título peso mosca de Pantoja e Royval tem a agenda menos evidente. Então, vou aproveitar isso só porque eles são dois dos melhores, pesando 125 libras, e estão fadados a lutar muito.

Mesmo sem o resto do card, o UFC 296 é de longe o evento imperdível.

Lee: Olha, sou tendencioso quando se trata de Pimblett vs. Ferguson. Está bem documentado que eu previ, ou melhor, manifestei essa luta acontecendo em um episódio antigo do podcast de matchmaking do MMA Fighting Para o próximo. E embora eu desejasse poder usar esses poderes para o bem, essas coisas simplesmente não funcionam dessa maneira, lamento dizer. Não fui eu que fiz essa luta acontecer, sou simplesmente o veículo através do qual essa luta escolheu entrar em nosso mundo.

Você quer ficar realmente maluco? Veja todas aquelas lutas pelo título? Todas aquelas lutas de contendores? Eu sacrificaria todos eles para garantir que Pimblett vs Ferguson acontecesse. É uma curiosidade tão bizarra para mim, com riscos com os quais ninguém parece concordar (será que Pimblett ganha alguma coisa com uma vitória sobre Ferguson em declínio? Ferguson, um dos soldados mais dedicados do UFC da última década, está sendo enviado para o massacre? Se Ferguson vencer Pimblett, então tudo isso seria inútil?), que a única maneira de resolver o debate é vê-lo realmente acontecer. Nenhum de vocês acredita em mim, mas todos perderemos alguma coisa se essa luta for cancelada por algum motivo. E quando finalmente for resolvido, basta lembrar a quem agradecer. Ou culpa.

Também previ no início do ano que Royval finalmente cumprirá seu destino e fará de 2023 (suspiro) “O Ano do Cachorro Cru”, então estou pessoalmente empenhado em que sua revanche com Pantoja esteja bem. Raramente estou certo sobre alguma coisa, então isso seria uma bela vantagem.

Mesmo assim, por melhores que sejam o UFC 296 e o ​​UFC 295, com duas lutas espetaculares pelo título no topo de cada um, a luta pelo título na qual mais investo do ponto de vista habilidade por habilidade ainda é Islam Makhachev x Charles Oliveira no UFC 294. .

É verdade que no primeiro encontro Makhachev dominou Oliveira e ninguém se surpreenderia se o fizesse novamente. Mas isso se enquadra na categoria de revanche que não espero que seja igual à primeira, porque escolhi o Oliveira pela primeira vez e ainda acredito que não vimos a melhor versão dele. Claro, a melhor versão dele ainda pode ser esmagada por Makhachev, mas estou feliz por termos uma segunda chance de descobrir.

Adicione o retorno de Khamzat Chimaev, algumas lutas sorrateiras com Muhammad Mokaev, Magomed Ankalaev e Ikram Aliskerov, e alguns bangers amigos dos fãs (Blindado Silva, alguém?) e acho que os fãs descobrirão que o UFC 294 é mais do que apenas um aperitivo para os dois grandes finais de ano.