Messer Gases ABRE CARGOS em TRÊS REGIÕES

A Messer Gases, referência no meio de gases no mundo todo e segue em franca ascensão dentro do mercado de trabalho brasileiro ao longo dos últimos anos, está contratando novas pessoas para compor seu time. Posto isso, veja quais são as vagas em aberto no presente momento:

Assistente de Planejamento de Manutenção e Suprimentos – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Barueri – SP – Banco de talentos;

Especialista em Gases Especiais – São Bernardo do Campo – SP e Híbrido – Efetivo;

Estagiário (a) em Administração e Operações – Aparecida de Goiânia – GO – Estágio;

Estagiário (a) para área comercial – Canoas – RS e Híbrido – Estágio;

Supervisor (a) HSEQ – Curitiba – PR – Efetivo;

Supervisor (a) HSEQ – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Messer Gases

Dando mais detalhes sobre a Messer Gases, é interessante destacar que, por quatro anos seguidos, a empresa foi líder na certificação do Great Place to Work, se destacando como uma das melhores indústrias para se trabalhar atualmente no Brasil. Portanto, dentro da região de Barueri, carrega o título de melhor local para o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores.

Com o objetivo de inovar no meio, a empresa valoriza todos os seus colaboradores dentro de um ambiente de trabalho ético, seguro e agradável. Com isso, vende a certeza de resultados positivos que são conquistados a partir de um trabalho coletivo e apaixonado por todos os colaboradores.

Por esse motivo, a Messer Gases procura profissionais que sejam apaixonados pelo que fazem, pois acredita que, assim, consegue desempenhar resultados acima da média do mercado.

Como efetivar a sua candidatura?

Agora que a lista de vagas da Messer Gases já foi ao ar, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



