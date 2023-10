Messi e Busquets nomeados para ‘Jogador do Ano da MLS 2023’

Lionel Messi e Sergio Busquets cruzou o lago pronto para assumir o controle dos Estados Unidos, e embora a derrota de quarta-feira tenha complicado Inter Miami aspirações de playoff, os dois jogadores foram atingidos.

Apesar de Messi ter disputado quatro partidas na MLS e Busquets, oito, ambos já foram nomeado para Jogador do Ano da MLS.

O argentino marcou um gol contra o New York Red Bulls e deu duas assistências contra o Los Angeles, e seu time nunca perdeu enquanto ele esteve em campo.

As habilidades de Busquets nunca foram medidas por números, mas a influência do catalão é fundamental na direção do jogo.

A presença dos dois jogadores melhorou o time, mas parece que os playoffs terão que esperar.

Os prêmios de final de ano da MLS são determinado por votação de três grupos (1/3 cada):

Jogadores atuais da MLS

Treinadores da MLS, diretores técnicos/gerentes gerais

Membros de meios de comunicação selecionados que representam a mídia local e nacional que cobriram consistentemente a temporada regular de 2023 da MLS

A votação será aberta na próxima terça-feira, 10 de outubro, e terminará em 23 de outubrologo após o final desta temporada regular da MLS.

Entre os indicados está também um velho conhecido do Camp Nou: Riqui Puig

O jovem jogador é presença permanente no LA Galaxy, disputando 28 partidas, mas agora enfrenta ex-companheiros.

Nomeados para ‘Jogador do Ano da MLS 2023’: