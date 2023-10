Messi e o apelo desesperado de um pai cujo filho foi sequestrado pelo Hamas: Faça o que puder

Leo Messi influência tem um forte alcance em todo o mundo e Alex Scherman está ciente disso.

Trata-se de um cidadão argentino radicado em Israel que solicitou ao capitão do Seleção argentina por ajuda para encontrar seu filho, que foi sequestrado pela organização Hamas.

“Meu filho Ron, um soldado israelense de nacionalidade argentina, foi sequestrado em Gaza pelo grupo terrorista Hamas. Sei que devem ter milhares de pedidos de casos de pessoas que querem ajuda. alcançar suas mãos, mas como pai estou fazendo o que posso para colocar meu filho de volta em minhas mãos,” Scherman explicou em um vídeo.

Visivelmente afetado, Scherman compartilhou sua mensagem comovente: “Sei que algumas palavras suas podem fazer milagres. Para Ron, meu filho, e para os argentinos que são sequestrados nas mãos do Hamas”.

Finalmente, ele queria envie uma mensagem para Leo Messi: “Faça o que puder, espero que essas palavras cheguem aos seus ouvidos. Nós amamos e admiramos você.”

Como começou o conflito entre Israel e os palestinos

A história do conflito remonta a 1917, quando o governo britânico expressou o seu apoio ao estabelecimento de um estado judeu permanente na Palestina com uma carta chamada Declaração Balfour, que reconhecia o direito dos judeus à reconstruir a sua antiga pátria na Palestina.

Esta declaração foi posteriormente endossada pela Liga das Nações (a antecessora do que hoje conhecemos como ONU).

O conflito reacendeu-se após os recentes acontecimentos no festival Nova Music, no deserto de Negev, perto da fronteira de Gaza, onde o Hamas matou 260 pessoas. De acordo com o Serviço de Identificação de Vítimas de Desastres (ZAKA), mais de 260 corpos foram identificados.

No meio do concerto, enquanto a música tocava, soaram as sirenes antiaéreas e milicianos palestinos, a bordo de diferentes veículos, abriram fogo enquanto os participantes tentavam fugir.