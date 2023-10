Messi e seu gesto incrível para um jovem torcedor do Inter Miami que foi abordado por seu guarda-costas

Lionel Messi voltou a atuar pelo Inter Miami, após uma lesão que o afastou do time nas últimas semanas.

Porém, nesta ocasião, não foi um dia de comemoração, pois o argentino não conseguiu evitar a derrota para o Cincinnati.

É por isso que, no final da partida, Leão Messi deixou o tribunal de maneira triste e desanimada. Porque essa derrota foi a última para Inter Miami em termos de seus sonhos de playoff.

Não há mais opções e Inter Miami se despede de sua temporada sem ter a chance de ser campeão da MLS.

No entanto, Messi mais uma vez mostrou sua magnificência no final do jogo, com um gesto incrível para um jovem torcedor do Inter Miami que se aproximou do argentino para tirar uma foto e um autógrafo.

Tudo aconteceu em questão de segundos. Como sempre, Leão Messiguarda-costas, que atende pelo nome de Yassine Cheukomais uma vez demonstrou seus reflexos e rapidez para agir imediatamente quando Messi poderia estar em perigo.

Porém, desta vez, talvez essa reação tenha sido um pouco contundente quando ele viu uma criança tentando se aproximar Messi.

Essa criança foi fortemente interceptada pelo guarda-costas que não levou em conta que ele era tão jovem.

Messi rapidamente percebeu a situação, virou-se para a criança e tirou uma foto e autografou sua camisa. Como ponto de interesse, a criança estava usando um Barcelona boné.

No final tudo acabou bem e a criança pôde viver um dos seus dias mais felizes por estar perto do seu ídolo.