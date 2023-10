Messi jogará Argentina x Paraguai? Scaloni deixa sua posição inicial em dúvida

Aestrela argentina Lionel Messi acabou de perder quatro jogos com Inter Miami e só entrou como reserva contra o Cincinnati, partida em que nada pôde fazer para evitar a eliminação de seu time dos playoffs da MLS.

Assim, o craque argentino partiu para o campo de treinamento de sua seleção para enfrentar o Paraguai na próxima quinta-feira, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Conmebol para a Copa do Mundo de 2026, partida em que poderá não ser titular, em decisão da Albiceleste. treinador, Lionel Scalonique também não mencionou as opções que considera para abrir a partida no Monumental de Buenos Aires.

O gol incrível de Lionel Messi no treino da Argentina

Escadaria tem uma tarefa complicada para escolher o eventual substituto para Messie terá que decidir entre Juliano Alvarez ou Lautaro Martinez (ou talvez enviá-los juntos), na ausência de Anjo Di Maria devido a lesão jogando atrás da última linha, onde poderia colocar o Fiorentina jogador Nico González.

Messi não está totalmente apto

O principal motivo, como aconteceu contra a Bolívia na última rodada das eliminatórias da Conmebol, é que Messi não está totalmente apto, depois de sofrer desconforto muscular no último dia 20 de setembro na partida da MLS contra Toronto.

Depois do Paraguai, Argentina viajará a Lima para enfrentar o Peru na terça-feira, 17 de outubro, e espera-se que os difíceis costumes do Estádio Nacional sejam mais complicados com Messi em campo e sem maiores problemas. Mas isso ainda está para ser visto.