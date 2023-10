Messi poderá jogar pelo Barcelona ou pela Arábia Saudita após a eliminação do Inter Miami?

NO futebol norte-americano continua ditando suas próprias regras em alguns momentos na construção de suas competições. No futebol, a existência dos playoffs apresenta aos clubes norte-americanos uma realidade diferente. A recente eliminação Inter Miami no MLS playoffs significa que os jogadores gostam Lionel Messiem particular, Sergio Busquets e Jordi Alba estão sem ‘trabalho’ até fevereiro.

Agora você pode assistir Messi na MLS com a Apple

Nos últimos dias, tem-se falado muito sobre a possibilidade de Messi sendo emprestado a Barcelona ou um clube da Arábia Saudita, considerando que a seleção norte-americana jogará em fevereiro de 2024 e o jogador ficaria inativo por quatro meses.

Embora a possibilidade exista, existem obstáculos que podem impedir MessiA negociação temporária com outro clube, tendo em vista que as janelas de inscrições para as principais ligas europeias, bem como a janela de inscrições para a Liga Saudita, estão encerradas.

Rodrigo Marrubiaespecialista em direito desportivo e sócio do Carlezzo Advogados, analisa a possibilidade de empréstimo sob a ótica da regulamentação da FIFA.

“Embora Messi já foi inscrito por dois clubes no último ano (PSG e Inter Miami), na perspectiva do Regulamento de Transferências da FIFA seria possível que o atleta fosse transferido e jogasse por uma terceira equipe”, Morango explicou. “No entanto, como regra geral, a FIFA autoriza um jogador a inscrever-se em até três equipas durante uma época, mas só pode jogar jogos oficiais por duas destas equipas.

“Este caso enquadrar-se-ia na exceção do Regulamento, quando se trata de transferências de jogadores entre clubes de federações que tenham épocas sobrepostas, por exemplo, como é o caso das Federações Espanhola e Saudita. enquanto a Federação Norte-Americana inicia sua temporada no início do ano. Nesse caso, o atleta poderá jogar em uma terceira equipe.”

O melhor gol de Messi de todos os tempos, segundo uma lenda do futebolParker Johnson

No entanto, o especialista sublinhou que: “Neste momento não seria possível fechar a transferência, tendo em conta que a janela de transferências dos clubes espanhóis e da Arábia Saudita está fechada desde setembro, pelo que teríamos que esperar pela janela para aberto em janeiro de 2024″.

Além disso, Morango explicou que em caso de empréstimo do jogador no início do próximo ano, “a duração mínima deste contrato de empréstimo teria de respeitar o disposto no Regulamento da FIFA, que é o período mínimo entre duas janelas de transferências, ou seja , se o empréstimo for em janeiro, seu empréstimo teria duração mínima de cerca de seis meses, o que sem dúvida deve ser um grande obstáculo para que o Inter Miami concorde em emprestar sua estrela, dado o alto investimento realizado.