Messi relembra sua primeira temporada em Miami: estou orgulhoso de tudo que conquistamos

Lionel Messi fez um balanço de sua temporada em Miami desde que chegou no verão com a temporada já iniciada.

O argentino chegou com o time lutando na ponta errada da tabela, mas reavivou as esperanças e perdeu por pouco a vaga nos playoffs.

“Estou orgulhoso de tudo o que a equipe conquistou nesta temporada”, disse ele.

“Com muito trabalho e esforço de todos conseguimos vencer a @leaguescup, conquistando o primeiro título da história do Inter Miamichegamos à final do Lamar Hunt US @opencup e até brigamos para chegar aos Playoffs do @mls praticamente até o último momento.”

Olhando diretamente para o futuro

Messi acredita que há espaço para melhorias no futuro.

“Mantemos todas as coisas boas e acima de tudo a vontade de melhorar para sermos ainda mais competitivos no próximo ano”, afirmou, mostrando a sua ambição.

“Gostaria de agradecer a todas as pessoas do clube e da cidade de Miami pelo apoio que sempre nos dão.

“Tenho certeza de que continuaremos a viver momentos incríveis juntos como temos vivido nos últimos meses.”