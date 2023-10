Messi responde à suposta cusparada do Sanabria, depois de jogarem juntos no Barcelona: nem sei quem ele é

Argentina derrotado Paraguai 1 a 0 no Estádio Monumental na terceira partida do terceiro dia das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Leão Messique entrou no segundo tempo (aos 52 minutos substituiu Juliano Alvarez), foi cuspido por Antonio SanabriaUm ex Barcelona jogador que atualmente joga Turim.

Aos 85 minutos Messi e Sanábria teve uma briga que terminou com o paraguaio cuspindo nas costas do argentino… passou perto de Leãocorpo e que o árbitro brasileiro Rafael Noel não viu.

Gustavo Gomez, jogador de futebol paraguaio, disse a Messi para “calmar” para que as coisas não piorassem.

“A verdade é que não vi. Disseram-me no vestiário que um deles tinha cuspido em mim. A verdade é que nem sei quem é esse cara. Não o vi. Eles só me contou. Não quero fazer disso um grande alarido porque vai ser falado sobre ele em todos os lugares e é pior. Vai se tornar conhecido, então é melhor deixar isso aí “, Messi disse à imprensa após a partida sobre seu incidente com Sanábria.

Messi teve outro desentendimento com Richard Sanchez.

Sobre sua participação na partida Messi explicou que “Estou feliz por poder somar minutos e poder jogar pela Seleção Nacional. Sinto-me bem, consegui somar treinos e minutos, tinha jogado muito pouco no meu clube, mas hoje joguei novamente e aos poucos me senti bem. É lindo cada vez que jogamos em casa. Também estou feliz com o resultado do jogo”.

Antonio Sanabria: Nada aconteceu com Messi. Parece que cuspi nele, mas não

Para a parte dele, Sanábria queria minimizar a aparente cuspida em Messie até negou.

“Eu estava olhando a imagem. Parece que cuspi, mas não, nada para ver. Estava longe. Nada aconteceu com Messi. Parece que cuspi nele, mas nada a ver, estava longe. Eu nego totalmente”, disse Sanábria na TyC Sports.

Toni Sanabria coincidiu com Leo Messi no Barcelona… e tiraram uma foto juntos

Arnaldo Antonio Sanabria Ayala nasceu em San Lorenzo (Paraguai) em 4 de março de 1996.

Em 2008 Tony Sanabria mudou-se para Sitges (Espanha) e em junho de 2009 ingressou na academia de juniores do Barcelona (clube onde coincidiu com Leão Messi), fazendo sua estreia com Barcelona B em 2013 ainda na idade jovem.