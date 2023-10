Messi revela se jogará ou não os últimos jogos da temporada do Inter Miami

AA Argentina derrotou o Peru por 2 a 0 nas eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo de 2026, liderando com quatro vitórias no mesmo número de partidas e deixando ótimas impressões.

Agora você pode assistir Messi na MLS com a Apple

A novidade foi que Lionel Messi voltou ao onze inicial, jogou os 90 minutos e marcou dois gols após perder a partida contra o Paraguai.

Sua participação em Inter MiamiNo entanto, os últimos jogos do AFC na temporada da MLS estão em dúvida devido a uma lesão.

Messi voltará a jogar nesta temporada na MLS?

Enquanto Inter Miami já está eliminado da disputa por uma vaga nos playoffs da MLS, Messi o próprio mencionou após a vitória da Argentina à mídia que se sente bem e deixou aberta a possibilidade de jogar pelo Miami novamente antes do final da temporada regular.

Calendário do Inter Miami

Inter Miami tem dois jogos restantes na temporada regular da MLS, ambos contra Charlotte FCmarcado para 18 e 21 de outubro, sem chances de avançar aos playoffs.

A equipe treinada por Gerardo ‘Tata’ Martino conquistou a Copa das Ligas, mas ficou longe das vagas da pós-temporada, ficando em penúltimo lugar de 15 vagas com 33 pontos na Conferência Leste.