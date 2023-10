Meta vai integrar IA em conversas no WhatsApp e Messenger

Nos últimos meses, a Meta revelou que estava experimentando bate-papos com tecnologia de inteligência artificial (IA) no WhatsApp e no Messenger, tornando mais fácil para as pessoas obterem ajuda através de chatbots. Mark Zuckerberg também compartilhou seus planos visionários para o futuro, incluindo o desenvolvimento de assistentes com inteligência artificial, conhecidos como agentes de IA.

Assim como o ChatGPT vem fazendo, a expectativa é que esses agentes vão mudar a forma como os usuários se comunicam com as plataformas Meta, e a empresa já está dando passos significativos em direção a essa inovação.

Um anúncio no Meta Connect 2023, evento da empresa realizado no final de setembro, apresentou bate-papos com tecnologia de IA e sua integração ao WhatsApp, oferecendo uma prévia de como esses agentes vão transformar as experiências do usuário.

O agente de IA no WhatsApp atua como um assistente, auxiliando os usuários em suas atividades diárias, algo parecido com o que o ChatGPT faz. No entanto, como ainda está “aprendendo”, algumas dessas mensagens podem ser imprecisas ou inadequadas. Neste caso, é recomendado reportar essas mensagens ao WhatsApp para melhorar a qualidade do serviço.

Vale destacar que também será possível interagir com agentes de IA em seus grupos de WhatsApp mencionando-os.

Sem previsão para a solução

Atualmente, os bate-papos com tecnologia de IA não estão acessíveis aos usuários, pois esse recurso ainda está em fase de desenvolvimento. A expectativa é que um bate-papo do WhatsApp com um agente de IA estará disponível em breve, permitindo que os usuários se comuniquem com um chatbot avançado, proporcionando-lhes uma experiência de bate-papo totalmente nova dentro do app.

No entanto, Mark Zuckerberg anunciou que vão lançar vários agentes interativos de IA, com a possibilidade de lançamento de agentes adicionais no futuro. Os usuários poderão entrar em uma lista de espera para experimentar bate-papos com tecnologia de IA quando estiverem prontos, segundo a Meta.



É importante observar que o WhatsApp pode compartilhar mensagens de IA com o Meta para melhorar a qualidade da ferramenta, o que quebra a privacidade dessas conversas em específico. Mas as outras mensagens pessoais ainda são criptografadas de ponta a ponta.

Mark Zuckerberg prevê um futuro onde os assistentes de IA desempenharão um papel fundamental em nossas vidas. Esses agentes inteligentes movidos à inteligência artificial generativa nos ajudarão a criar melhores conteúdos, oferecer aconselhamento personalizado e atender clientes em plataformas como o WhatsApp.

Em vez de depender de uma única IA, Zuckerberg acredita na promoção de uma gama diversificada de assistentes de IA, uma vez que as pessoas têm interesses e necessidades diferentes, e esta é a razão pela qual a Meta pretende lançar mais de um agente de IA.

O segredo da Meta

Para conseguir isso, a Meta conta com tecnologia de código aberto, que envolve compartilhar seu trabalho de inteligência artificial com pesquisadores que desejam criar seus próprios algoritmos usando o progresso existente da Meta. Ao priorizar a tecnologia de código aberto, Zuckerberg acredita que compartilhar seu progresso também melhorará as plataformas da Meta.

À medida que o Meta ultrapassa os limites da inteligência artificial e da interação humano-computador, a integração do agente de IA no WhatsApp representa um passo importante para concretizar a visão de Mark Zuckerberg de um metaverso conectado e inteligente.

Com o seu potencial transformador, esta funcionalidade inovadora promete remodelar a forma como os usuários interagem e criam, conforme as diferentes ferramentas de IA já mostraram.

Hoje, já é possível criar imagens realistas de pessoas fictícias só descrevendo as características físicas que se quer, por exemplo. Outros casos de uso estão na criação de textos e de outros conteúdos diretamente em chats com IA. Há ferramentas que, além de gerar textos, também podem revisar e sugerir melhorias em conteúdos já existentes, tornando-se um aliado valioso para profissionais da área.