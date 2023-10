Tele jogo amistoso em Lincoln Financial Field da Filadélfia entre México e Alemanha começou com emoção, com momentos promissores nas duas pontas do campo.

Antes da marca dos cinco minutos, já havia jogadas perigosas perto Guilherme Ochoa e Marc-Andr Ter Stegen metas.

do México linha defensiva resistiu ao desafio colocado Julian Nagelsmann excelente circulação de bola do lateral.

Não foi nenhuma surpresa que o equipe iria marcar o primeiro gol do jogo.

Zagueiro do Real Madrid, Antonio Rdiger, aproveitou uma oportunidade quando Defesa mexicana perdeu momentaneamente o foco durante uma cobrança de escanteio, quando um desvio de bola para o poste mais distante o deixou desmarcado.

No 26 minutosSantiago Gimnez de Feyenoord encontrou-se desmarcado e quando estava prestes a puxar o gatilho, caiu, recebendo um empurrão do artilheiro, Rdiger.

Muitos pediram imediatamente uma penalidade, mas o primeiro Cruz Azul o jogador estava desacelerando sua corrida, esperando o contato e o jogo continuou.

Em outra ação digna de nota, Ochoacomo emblema de mexicano resiliência, já estava fazendo defesas impressionantes quando Thomas Müller bata nele. No entanto, Senhor estava impedido e o gol não contou.

No 36 minutoso Fãs mexicanos em Filadélfia finalmente rugiu de alegria quando El Tri marcou seu primeiro gol.

Foi o resultado de uma brilhante peça de Hirving ‘Chucky’ Lozanoque montou Uriel Antuna no meio da grande área.

Ele essencialmente serviu o objetivo ao Cruz Azul jogador.

A intensidade da partida foi momentaneamente interrompida pelo apito do árbitro, sinalizando o fim da partida. primeira metademas a emoção estava garantida para o segundo tempo.

A partida ficou mais lenta no segundo tempo

Para a Alemanha, Leon Goretzka e Niclas Fullkrgg entrou como substituto de Pascal Bruto e Thomas Müllerenquanto Jimmy Lozano não fez alterações no início do segundo tempo.

Os três marcou seu segundo gol imediatamente após o intervalo, tornando-se 2-1cortesia de “Chiquito” Sánchezassistido por Anton.

O cronômetro do jogo estava na Marca de 46 minutos quando a cruz bem colocada de fora da caixinha pegou Ter Stegen desprevenido.

Alemanha resolveu o empate

No entanto, apenas quatro minutos depois, no 50 minutos, Fullkrgo substituto, empatou com um poderoso contra-ataque quando ele encontrou a bola na área depois São cabeçalho foi desviado por Ochoa na linha do gol.

Malick Thiaw veio para Sllee Hoffmann e Espaço também foram enviados a campo pela Alemanha.

No mexicano lado, Sebastian Crdova e Luis Sanches foram substituídos no 62 minutos.

Porém, essas mudanças apenas desaceleraram o ritmo do jogo, e o placar permaneceu inalterado, mesmo com Henrique Martins em campo, que substituiu Gimnez.

No entanto, esta partida marcou uma viragem significativa na Jaime Lozano mandato como chefe de Os três.