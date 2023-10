MGS anuncia mais de 1000 vagas para vários cargos em 17 cidades; Confira!

Mais de mil vagas foram ofertadas e serão distribuídas em 17 cidades. As chances são do MGS (Minas Gerais Administração e Serviços S.A).

As chances são para nível médio.

Vagas

Estão abertas as inscrições para o novo processo de seleção da MGS (Minas Gerais Administração e Serviços S.A) para o preenchimento de chances de trabalho terceirizado no Estado do Espírito Santo.

Esse processo seletivo tem como objetivo ocupar 1.100 posições no cargo de assistente administrativo, além de criar uma lista de candidatos reserva. Os contratos de trabalho seguirão o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Para se candidatar a uma das oportunidades, é necessário ter concluído o ensino médio e comprovar pelo menos seis meses de experiência no cargo, mediante registro na Carteira de Trabalho (CTPS) ou declaração de Pessoa Jurídica de Direito Público. A remuneração inicial é de R$ 1.626,02 para uma carga horária de 40 horas semanais. As vagas estão distribuídas em 17 cidades do estado do Espírito Santo, conforme a seguinte relação:

Aracruz (3 vagas);

Baixo Guandu (8 vagas);

Barra de São Francisco (19 vagas);

Cachoeiro do Itapemirim (42 vagas);

Cariacica (68 vagas);

Colatina (56 vagas);

Guarapari (4 vagas);

Itapemirim (3 vagas);

Jerônimo Monteiro (15 vagas);

Linhares (12 vagas);

São José do Calçado (19 vagas);

São Mateus (61 vagas);

Serra (73 vagas);

Venda Nova do Imigrante (3 vagas);

Viana (3 vagas);

Vila Velha (39 vagas);

Vitória (672 vagas).

Benefícios e vagas abertas

Os colaboradores da MGS também terão direito a benefícios como:



Vale-alimentação, conforme o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT/MTE).

Vale-transporte, aplicável somente ao transporte coletivo municipal ou da região metropolitana do município de lotação do empregado, de acordo com a regulamentação vigente, com custos compartilhados.

Seguro de vida em grupo e outros benefícios, conforme acordos coletivos, se existirem.

Como serão as provas

O processo de seleção compreenderá duas etapas:

Prova Objetiva: Esta fase, de natureza eliminatória e classificatória, consistirá em uma avaliação composta por 30 questões de múltipla escolha, abrangendo as seguintes áreas de conhecimento: 10 questões de língua portuguesa; 10 questões de raciocínio lógico; 10 questões de noções de informática.

Esta fase, de natureza eliminatória e classificatória, consistirá em uma avaliação composta por 30 questões de múltipla escolha, abrangendo as seguintes áreas de conhecimento: Avaliação de Experiência Profissional: Nesta etapa, de caráter classificatório, será considerada a experiência profissional dos candidatos.

A aplicação da prova objetiva está programada para ocorrer em 26 de novembro de 2023. Os locais e horários para a realização do exame serão divulgados no edital de convocação, que será publicado em momento oportuno.

Essas etapas permitirão avaliar tanto o conhecimento teórico quanto a experiência prática dos candidatos, com o objetivo de selecionar os profissionais mais qualificados para as chances disponíveis.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até o dia 30 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC (www.ibfc.org.br), banca organizadora.

Sobre a taxa será de R$ 49.

O que é MGS

A MGS (Minas Gerais Administração e Serviços S.A.) é uma empresa que atua na área de prestação de serviços terceirizados, especialmente em administração pública e outros setores. Ela desempenha um papel fundamental na contratação e gestão de profissionais que atuam em diversos órgãos governamentais e entidades públicas em Minas Gerais.

A empresa é responsável por selecionar, contratar e gerenciar uma variedade de profissionais, como assistentes administrativos, técnicos, entre outros, para atender às necessidades das instituições públicas. Além disso, a MGS costuma realizar processos seletivos para a contratação de pessoal em diferentes áreas e estados, de acordo com as demandas das instituições contratantes.

A MGS opera sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), proporcionando aos seus colaboradores benefícios como salário, vale-alimentação, vale-transporte e seguro de vida em grupo, entre outros, de acordo com os acordos coletivos.

Ela é conhecida por realizar concursos e processos seletivos para a contratação de profissionais para as áreas específicas em que atua, com base nos critérios estabelecidos pelas instituições contratantes e em conformidade com a legislação trabalhista vigente.