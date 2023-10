Mia Khalifa compartilha pensamentos pró-Hamas em meio aos ataques de Israel e é criticada online

Ex-estrela pornô que virou influenciadora Mia Khalifa está sendo criticado online depois de expressar apoio ao povo da Palestina após os ataques mortais do Hamas que desencadearam a intensificação da guerra com Israel.

Mia compartilhou seus pensamentos controversos online no fim de semana, quando Israel declarou estado de guerra após o ataque do Hamas… dizendo uma série de coisas que não eram a favor do povo de Israel.

Ela twittou: “Alguém pode dizer aos lutadores pela liberdade na Palestina para virarem seus telefones e filmarem na horizontal” e “Eu só quero ter certeza de que há imagens em 4k do meu povo derrubando as paredes da prisão ao ar livre que eles foram forçados de suas casas para dentro, então temos boas opções para os livros de história.”

Mia, que é libanesa, enfrentou reação negativa por seus comentários contra Israel, mas ela dobrou… escrevendo: “Eu diria que apoiar a Palestina me fez perder oportunidades de negócios, mas estou mais irritada comigo mesma por não ter verificado se ou não Eu estava entrando em negócios com sionistas.”



08/10/23

Ela também afirmou que aqueles que olham para o incidente e não estão do lado dos palestinos estão “do lado errado do apartheid e a história mostrará isso com o tempo”. Ainda assim, as pessoas online estão atacando sua postura.

Como você sabe, o ataque do Hamas em Israel caiu no sábado, com o número de mortos supostamente chegando a 700 vítimas na segunda-feira, em meio à destruição massiva.



