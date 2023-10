Mia Khalifa condena Israel e envia instruções ao Hamas: filme horizontalmente em telefones

Mia Khalifa anunciou seu apoio ao Hamas no Conflito de Israelinstando o grupo militante a filmar “horizontalmente” para coletar mais imagens.

O cineasta adulto de 30 anos é um anti-sionista de longa data, anteriormente expressando apoio aos combatentes palestinos. Ela foi investigada depois de postar uma série de tweets anti-israelenses no X (antigo Twitter) após uma incursão em Israel por Hamas.

O ataque custou centenas de vidas, com Israel declarando que o país está em guerra.

“Se você pode olhar para a situação na Palestina e não estar do lado dos palestinos, então você está do lado errado do apartheid, e a história mostrará isso com o tempo”, escreveu Khalifa no X no sábado.

Em uma postagem separada no X, Khalifa chamou uma foto dos combatentes do Hamas de “pintura renascentista”.

Ela recebeu críticas adicionais depois de escrever: “Alguém pode, por favor, dizer aos combatentes pela liberdade na Palestina para virarem seus telefones e filmarem na horizontal”.

Khalifa x Jenner

Não se contentando com comentários pró-Hamas, Khalifa discutiu Kylie Jenneracusando-a de não ter conhecimento informado sobre a geopolítica da região.

Jenner postou apoio a Israel em uma postagem agora excluída, o que levou Khalifa a criticar o membro da família Kardashian.

“Se o verdadeiro jornalismo existir, a próxima pessoa a falar com Kylie Jenner pedirá a sua opinião sobre as tensões geopolíticas no Médio Oriente e não quebrará o contacto visual até que consiga juntar uma frase coerente, já que quer tomar uma posição perante os seus 400 milhões de seguidores. tão mal.”