Mia Khalifa demitida pela Playboy após compartilhar pensamentos pró-Hamas online

Mia Khalifa deu adeus ao seu contrato com a Playboy … a marca de entretenimento adulto a abandonou depois de compartilhar seus pensamentos polêmicos sobre os ataques Israel-Hamas.

A Playboy enviou um e-mail para seus assinantes na segunda-feira, depois que Mia expressou seus pensamentos pró-Hamas online – a empresa disse: “Mia fez comentários nojentos e repreensíveis celebrando os ataques do Hamas a Israel e o assassinato de homens, mulheres e crianças inocentes. “

Prossegue dizendo que a empresa incentiva a liberdade de expressão e expressão… mas acrescenta: “Temos uma política de tolerância zero para discurso de ódio”. A Playboy diz que encerrou seu relacionamento com ela, “incluindo a exclusão do canal Playboy de Mia em nossa plataforma de criadores”.